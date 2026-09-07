"Powinien zająć się własnymi rękami". Bogucki odpowiada Czarzastemu

Włodzimierz Czarzasty spotkał się w poniedziałek z dziennikarzami. Marszałek Sejmu odniósł się do wystąpienia Donalda Tuska na temat afery Zondacrypto, które miało miejsce 4 września. Polityk lewicy przyznał, że obserwował zachowanie szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego.

– Po tych słowach widziałem pot Boguckiego na twarzy, widziałem nerwy, te ręce drżące – powiedział.

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Bogucki: Czarzasty ma problem?

Na wypowiedź Czarzastego zareagował szef kancelarii prezydenta. Zbigniew Bogucki stwierdził, że takie słowa wywołują u niego uśmiech.

– Raz, że takie obserwacje i wnioski nie licują chyba z funkcją drugiej osoby w państwie. Ale skoro pan marszałek już wszedł na taki poziom dyskusji, to mogę zapytać pana marszałka Czarzastego, czy te problemy z wycelowaniem w dobry guzik, to są problemy z drżącymi rękami po tych moich wystąpieniach? – powiedział.

Bogucki odniósł się także do niedawnego głosowania w sprawie nominacji Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Włodzimierz Czarzasty jako jeden z nielicznych polityków koalicji 15 października zagłosował przeciwko.

– Czy [może] po tym, co się dzieje w Sejmie? Czy po tym, jak spada im poparcie? Czy okulary zaparowały po tym panu marszałkowi i nie dojrzał tego odpowiedniego przycisku? Nie wiem, co powodowało panem marszałkiem. Ale myślę, że powinien zająć się własnymi rękami, własnym potem, własnymi zmartwieniami. A tak naprawdę, żeby zajął się państwem, bo mówiąc już poważnie, marszałek Sejmu jest od tego, żeby zajmować się państwem, żeby procedować ustawy, w tym także ustawy prezydenckie – dodał.

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