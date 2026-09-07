Bogucki przyniósł Hołowni prezent. Zaskakujące spotkanie w Sejmie

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, powiedział w poniedziałek dziennikarzom w Sejmie, że z Szymonem Hołownią nie mogli się spotkać przed niedzielą, "bo mieliśmy różne kalendarze z panem marszałkiem".

Hołownia miał 50. urodziny. Bogucki przyniósł mu prezent

– Dlatego jestem dzisiaj. Widziała pani redaktor, że wchodziłem do gabinetu z małym podarunkiem. Pan marszałek miał przed niedzielą 50. urodziny – powiedział.

Szymon Hołownia 3 września skończył 50 lat.

Szef Kancelarii Prezydenta RP nie chciał jednak zdradzić dziennikarzom, co wręczył Szymonowi Hołowni i o czym rozmawiali podczas spotkania.

Prezydencki minister podkreślił, że "stara się być życzliwy wobec ludzi". – Zasadniczo uważam, że tej życzliwości nam brakuje – dodał.

Podkreślił przy tym, że utrzymuje kontakt z kilkoma osobami zajmującymi kluczowe stanowiska w Sejmie. – Rozmawiam z innymi marszałkami – z wicemarszałkiem Bosakiem, z panią wicemarszałek Niedzielą miałem taką merytoryczną rozmowę dotyczącą ustawy łańcuchowej. Projekt został przyjęty w ramach takiego porozumienia, pani marszałek zależało na przyjęciu tej ustawy. Z panem marszałkiem Czarzastym rozmawialiśmy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, choć nie była to jakaś długa rozmowa. Nie ma powodów, żeby nie rozmawiać – powiedział.

Ustawa dotycząca kryptowalut

Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta RP, w ramach tej współpracy możliwe jest również uregulowanie kwestii kryptowalut.

– Można spokojnie wprowadzić te poprawki prezydenta do ustawy, a nie prowadzić spektaklu politycznego. Byłyby one z korzyścią dla tych, którzy inwestują na rynku kryptowalut – ocenił.

Zbigniew Bogucki dodał, że "nadzieja umiera ostatnia". – Myślę, że zawsze jest przestrzeń do tego, żeby spróbować się domówić, żeby przynajmniej część tych poprawek pana prezydenta została przyjęta. Ale tam była zupełna niechęć do tego, żeby rozmawiać z prezydentem, żeby prowadzić dialog. Zresztą ta niechęć nie dotyczy tylko pana prezydenta, dotyczy także tego projektu Polski 2050, który przecież leży w Sejmie. On jest lepszym projektem, nie jest idealny, ale jest lepszy – powiedział.

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