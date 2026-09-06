Szef KPRP stawia Żurkowi niewygodne pytania. Chodzi o aferę ZondaCrypto

Szef Kancelarii Prezydenta pyta Waldemara Żurka w mediach społecznościowych, dlaczego śledztwo wszczęto dopiero w kwietniu 2026 roku i dlaczego – jak twierdzi – wcześniej umorzono dwa postępowania dotyczące Zondy. "Po zmianie władzy będzie bogaty materiał na obszerne postępowanie karne wobec rządzących" – napisał.

Roman Ż. zatrzymany. Prokuratura: istniała obawa ucieczki

W sobotę 5 września funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali Romana Ż. Czynności przeprowadzono na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokuratura Krajowa poinformowała, że podstawą zatrzymania była "uzasadniona obawa ucieczki Romana Ż".

Na polecenie prokuratora przeszukano miejsce, w którym zatrzymano mężczyznę, a także miejsce jego zameldowania. "W toku tych czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto" – przekazała rzecznik Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak. Według informacji policji wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się wartościowe zegarki. Roman Ż. jest wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut.

Bogucki reaguje: Niesłychane

Do komunikatu prokuratury odniósł się Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta skierował swoje słowa przede wszystkim do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. – Niesłychane, tymi działaniami pan Waldemar Żurek i ta ekipa rządowa twardo potwierdzają, że miałem pełną rację kiedy 5 grudnia 2025 r. mówiłem im w Sejmie, że posiadają instrumenty prawne w postaci przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, a także ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pozwalające na skuteczne ściganie sprawców i zwalczanie przestępstw na rynku kryptoaktywów – napisał Bogucki na X.

Polityk nawiązał tym samym do niejawnego posiedzenia Sejmu z 5 grudnia 2025 roku. Szef Kancelarii Prezydenta wskazał następnie datę wszczęcia śledztwa dotyczącego ZondaCrypto i zażądał wyjaśnień w sprawie wcześniejszych postępowań. – Panie Żurek dlaczego zatem śledztwo w sprawie ZondaCrypto wszczęliście dopiero 17 kwietnia 2026 r. po ponad 4 miesiącach od grudniowego niejawnego posiedzenia Sejmu i dlaczego za waszych rządów umorzono dwa wcześniejsze śledztwa w sprawie Zondy – jedno w 2024 r., a drugie w 2025 r? – napisał.

"Po zmianie władzy"

W dalszej części wpisu Bogucki stwierdził, że działania obecnie rządzących mogą w przyszłości stać się przedmiotem postępowania karnego.

– Myślę, że po zmianie władzy, będzie bogaty materiał na obszerne postępowanie karne wobec rządzących, którzy mieli informacje i instrumenty, żeby ścigać przestępców z rynku kryptowalut ale zamiast to robić i dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków, woleli bić polityczną pianę – napisał szef KPRP.

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