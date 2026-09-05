Kolejne zatrzymanie w aferze Zondacrypto. "Czynności w toku"

W sobotę wieczorem policja opublikowała komunikat: Dzisiaj w godzinach popołudniowych na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląska Policja do śledztwa dotyczącego działalności ZondaCrypto zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż.".

Poinformowano, że "w trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z ZondaCrypto". "Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem, mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury" – przekazała policja.

Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał w serwisie X: "Kolejne zatrzymania w związku z aferą ZondaCrypto zrealizowane na polecenie prokuratury przez policjantów z CBZC i KWP Katowice. Czynności w toku".

Prokuratura Generalna potwierdziła zatrzymanie. "Do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż. Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania. W toku tych czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto. Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż." – przekazano.

Seria zatrzymań

W czwartek 27 sierpnia zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Usłyszał on później zarzuty faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla szefa PKOl. 2 września, na polecenie prokuratury policja i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały kolejne trzy osoby związane z aferą. To Jaromira W., była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, a także Anna P.