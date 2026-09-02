Polaków zapytano o przekazywanie Ukrainie pocisków Patriot. Jest sondaż

Na pytanie, czy Polska powinna przekazać Ukrainie pociski do wyrzutni Patriot, 46,8 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 17,6 proc. "raczej nie". Przekazanie rakiet popiera 14,4 proc. badanych, którzy odpowiedzieli "raczej tak", oraz 7,2 proc. – "zdecydowanie tak".

Po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran i odwetowych uderzeniach Teheranu na sojuszników Ameryki w Zatoce Perskiej, pociski do zestawów Patriot stały się jednymi z najbardziej poszukiwanych rodzajów uzbrojenia na świecie.

Patrioty z Polski dla Ukrainy? 82 proc. wyborców opozycji "przeciw"

Wyniki badania pokazują również wyraźne różnice w zależności od preferencji politycznych. Wśród wyborców opozycji – PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Partii Razem – przeciw przekazywaniu Ukrainie Patriotów opowiedziało się 82 proc. respondentów, a poparło je 10 proc.

Odmiennie przedstawiają się opinie sympatyków obozu rządzącego. W tej grupie 49 proc. badanych popiera przekazywanie Ukrainie pocisków Patriot, natomiast 35 proc. jest temu przeciwnych.

Ostry spór o pięć rakiet

Ukraina zabiega o pociski przechwytujące do systemów Patriot w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi. Według Radia Zet polskie siły zbrojne mają dysponować około 208 takimi pociskami.

W lipcu premier Donald Tusk informował, że Polska, w porozumieniu z NATO i Stanami Zjednoczonymi, przekazała Ukrainie pięć pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Decyzję ostro skrytykowała największa partia opozycyjna – PiS, zarzucając rządowi "rozbrajanie" Polski w obliczu realnego zagrożenia ze strony Rosji.

Badanie IBRiS dla Radia Zet przeprowadzono w dniach 21-22 sierpnia 2026 r. metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1067 respondentów.

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