Sensacja przed wyborami w Krakowie. Dwóch kandydatów poza stawką

Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji obu kandydatur z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. O odmowie rejestracji Bocheńczaka i Banasia poinformował w poniedziałek portal LoveKraków. Jak podał, podpisy obu kandydatów były jeszcze tego samego dnia ponownie sprawdzane przez pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Po weryfikacji liczba prawidłowych podpisów w obu przypadkach pozostała niższa od wymaganego minimum.

Do zarejestrowania kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa potrzeba co najmniej 3 tys. prawidłowo złożonych podpisów mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

Bocheńczak złożył 4960 podpisów

Bartosz Bocheńczak przekazał w niedzielę portalowi KRKnews, że jego komitet złożył w Miejskiej Komisji Wyborczej dokładnie 4960 podpisów. – Nie wiem, nie mam żadnej informacji. To wszystko na razie to są jakieś przecieki, które nawet do mnie oficjalną drogą nie docierają – mówił wówczas Bocheńczak w rozmowie z KRKnews.

Według ustaleń Interii po pierwszej weryfikacji komisja uznała za prawidłowe 2950 podpisów. Do osiągnięcia wymaganego minimum brakowało więc 50. Interia informowała również, że sztab Konfederacji najpierw dostarczył około 3,3 tys. podpisów, a następnie kolejną pulę liczącą około 1,6 tys. Według portalu część podpisów została odrzucona m.in. dlatego, że złożyli je mieszkańcy gmin sąsiadujących z Krakowem.

Bocheńczak zapowiadał odwołanie

Jeszcze przed ponownym sprawdzeniem list Bocheńczak zapowiadał, że jego komitet będzie chciał zweryfikować sposób liczenia podpisów. – Chcielibyśmy być przy tym, żeby zobaczyć, czy to są faktycznie nasze podpisy. Chcielibyśmy to wszystko sprawdzić – mówił w rozmowie z KRKnews.

Kandydat Konfederacji zwracał uwagę na liczbę podpisów przekazanych komisji. – Nie daję wiary w to, że ponad 40 procent podpisów byłoby niewłaściwych – powiedział. Zapowiadał też skorzystanie z dostępnych środków prawnych w przypadku odmowy rejestracji. – Wykorzystamy całą dostępną drogę prawną, żeby spróbować dojść prawdy, skąd to się wzięło. Sytuacja jest co najmniej bardzo dziwna – mówił Bocheńczak portalowi KRKnews.

Marian Banaś również bez wymaganej liczby podpisów

Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji kandydatury Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jak podał portal LoveKraków, również w jego przypadku powodem była zbyt mała liczba ważnie złożonych podpisów wyborców.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września.