Morawiecki w koalicji z Tuskiem? Polacy w nowym sondażu nie mają wątpliwości

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" Polaków zapytano, czy ich zdaniem możliwa jest koalicja Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.

Sondaż: Morawiecki w koalicji z Tuskiem? Polacy nie mają wątpliwości

59 proc. ankietowanych wyklucza możliwość koalicji Rozwoju Plus i Koalicji Obywatelskiej.

15 proc. respondentów uważa, że koalicja Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska jest możliwa.

26 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus

15 lipca kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska". Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca wieczorem.

Jacek Sasin ogłosił jeszcze tego samego dnia, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Ostatecznie politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego i sam były premier nie złożyli wymaganych deklaracji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował następnie, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa".

Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Sondaż został wykonany w dniach 1–2 września 2026 roku na próbie 1008 dorosłych Polaków.

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