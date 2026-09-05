Morawiecki wysłał list do członków Rozwoju Plus. Nie powstrzymał się od krytyki PiS

Mateusz Morawiecki, były premier i lider stowarzyszenia Rozwój Plus 5 września wysłał list do członków swojego stowarzyszenia.

Morawiecki wysłał list do członków stowarzyszenia Rozwój Plus

W piśmie Mateusz Morawiecki zapowiada rozpoczęcie "nowego sezonu politycznego". Były premier twierdzi, że jego środowisko – choć nie planowało znaleźć się w obecnym punkcie – udowodniło, że może być realną alternatywą wobec rządów Donalda Tuska. Koalicję rządową były szef rządu ocenia jako leniwą i nieudolną oraz koalicją "bankructwa".

Były premier zapowiada spotkania w całej Polsce

Mateusz Morawiecki zapowiedział w liście maraton 15 października, czyli serię blisko 400 spotkań w całej Polsce. Celem "maratonu", jak wyjaśnił były premier, ma być zebranie doświadczeń i oczekiwań Polaków oraz przełożenie ich na program na kolejne lata.

Zapowiedział obecność "wszędzie tam, gdzie są ludzie i ich codzienne sprawy" – od największych miast po najmniejsze miejscowości.

Morawiecki skrytykował część PiS

W liście Mateusz Morawiecki broni ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Były szef rządu zapowiedział, że nie pozwoli, by ten dorobek był "pomniejszany, przepisywany albo przedstawiany jako ciężar". Zdeklarował dumę z ludzi, którzy w jego rządzie podejmowali decyzje.

Mateusz Morawiecki nie powstrzymał się od krytyki część kierownictwa PiS. Jego zdaniem po utracie władzy zaczęli oni przyjmować argumenty formułowane wcześniej przez politycznych przeciwników, chcąc osłabić jego pozycję w partii. Przywołuje wypowiedź prof. Karola Karskiego, byłego europosła PiS, w której mówił o tym, że PiS "uwolniony" od Morawieckiego ma sięgnąć do 36 proc. poparcia w sondażach.

"PiS został w dużej mierze przejęty przez sposób myślenia i język środowiska dawnej Solidarnej Polski. Zamiast poszerzać poparcie i bronić własnego dorobku, zaczęto przesuwać partię w stronę przekazu, który zamyka ją w coraz węższym elektoracie" – napisał.

W piśmie skierowanym do członków stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki zapowiedział dwa filary strategii. Ma to być twarde rozliczenie rządu premiera Donalda Tuska z obietnic oraz przedstawienie własnej alternatywy programowej, ze szczególnym naciskiem na finanse publiczne oraz kontrolę długu publicznego. Zadeklarował też chęć budowy szerszej współpracy ponad podziałami partyjnymi.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny

Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom PiS rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

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