Nowa funkcja dla polityka Rozwoju Plus. Morawiecki podał nazwisko

Nazwisko kandydata zostało ogłoszone przez podczas konferencji prasowej w Woli Władysławowskiej. Jak przekazał Morawiecki, będzie nim wiceprezes stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Horała. Decyzja zapadła podczas głosowania, które odbyło się we wtorek wieczorem.

Morawiecki dodał, że jego klub będzie "forsował” rozszerzenie Prezydium Sejmu – po to, żeby "każdy klub, zgodnie z dobrym obyczajem parlamentarnym, mógł mieć wicemarszałka”.

Tymczasem marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że nie zgodzi się na zwiększenie liczby wicemarszałków. Przypomnijmy, że w 2023 roku Prezydium Sejmu ustaliło, że w obecnej kadencji będzie ich sześciu. Obecnie istnieje jeden wakat, ponieważ swojego przedstawiciela w prezydium nie ma Prawo i Sprawiedliwość. Rozwój Plus domaga się funkcji wicemarszałka nie tylko dla siebie, ale także dla PiS i klubu Centrum.

– Uważam, że wielkość prezydium Sejmu nie powinna być zwiększana. To moje zdanie, oczywiście moje zdanie podlega i dyskusji i konsultacji z różnymi siłami politycznymi, ale jeżeli chodzi o moje stanowisko, jest właśnie takie. Dlatego że uważam, że Sejm bez względu na to, jakie są zmiany w bieżącej polityce, powinien być instytucją stabilną. Gwarancją stabilności Sejmu jest m.in. prezydium i marszałek Sejmu – powiedział Czarzasty podczas środowej konferencji prasowej.

Morawiecki wychodzi z PiS

Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom swojej partii rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego nie złożyli jednak wymaganych deklaracji. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki jednocześnie zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

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