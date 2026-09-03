Jedna lista prawicy w wyborach do Sejmu? Mulawa ucina spekulacje

Od dłuższego czasu trwają spekulacje dotyczące prawicowego paktu senackiego na wybory parlamentarne w 2027 roku. Chodzi o potencjalne porozumienie ugrupowań takich jak PiS, Konfederacja oraz – być może – Konfederacja Korony Polskiej, które – wzorem obecnej większości w Senacie – mogłyby wystawiać wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu. Taki model mógłby zwiększyć szanse na większość w Senacie.

Regularnie wraca też wątek roli prezydenta Karola Nawrockiego. Politycy prawicy wskazują, że mógłby on pełnić funkcję patrona rozmów o prawicowym pakcie senackim.

Pakt senacki prawicy. Mulawa: Nie toczą się żadne negocjacje

Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji, pytany przez DoRzeczy.pl, czy toczą się na prawicy już jakieś rozmowy o tzw. pakcie senackim, odpowiedział, że nie.

– Na razie to są dyskusje medialne, chociaż są pewnego rodzaju podstawy do tego, ponieważ społeczeństwo oczekuje pewnego rodzaju zjednoczenia na prawicy. Jest szansa na zjednoczenie, ale mówiły wyłącznie o Senacie. Jeśli chodzi o Sejm, to nie będzie żadnej wspólnej listy prawicy. Uważam, że to by było nieskuteczne – ocenił.

Poseł Konfederacji dodał, że "jeżeli chcemy premiera Donalda Tuska wyrzucić z polskiej polityki, a chcemy, to musimy działać skutecznie i połączenie na poziomie Senatu będzie – być może – rozwiązaniem kierującym do tego, żeby pana premiera Tuska nie było w polskiej polityce, ale na poziomie Sejmu to by było nieskuteczne".

Konfederacja Korony Polskiej w pakcie senackim?

Pytany o to, czy Konfederacja Korony Polskiej powinna brać udział w pakcie senackim, bo jeśli chodzi o koalicję w ewentualnym przyszłym rządzie, to prezes PiS Jarosław Kaczyński wielokrotnie wykluczał koalicję z partią Grzegorza Brauna, Krzysztof Mulawa odpowiedział, że Konfederacja Korony Polskiej to jest partia prawicowa.

– Mam pewne zarzuty do funkcjonowania, ale przede wszystkim do pewnej grupy osób, które są zaangażowane w projekt pana Grzegorza Brauna, ale nie będę odbierał im prawicowości. Jeżeli to ma być pakt senacki na prawicy, to absolutnie widziałbym w dyskusjach o tym i w negocjacjach Grzegorza Brauna – dodał.

Prezydent Karol Nawrocki patronem paktu senackiego prawicy?

Dopytywany, czy prezydent Karol Nawrocki powinien odegrać kluczową rolę w konstruowaniu paktu senackiego, odpowiedział, że iż uważa, że pan prezydent bardzo tego chce.

– Moim zdaniem to jest ambicja pana prezydenta, a biorąc pod uwagę to, jak wypracował sobie przez ostatni rok swoją pozycję na polskiej prawicy, to wydaje mi się, że jest zasadne, żeby pan prezydent mówił o tym i zachęcał do tego. Nie przesądzam kiedy i nie przesądzam na jakim poziomie i nie przesądzam się, że to wyłącznie pan prezydent powinien mieć decydujący głos. Prezydent – być może – powinien być osobą, która będzie spajała taki projekt, ale decyzyjność powinna być w partiach, które będą brały udział ewentualnie w tym pakcie – wyjaśnił.

Jak podzielone miałoby zostać sto okręgów do Senatu?

Krzysztof Mulawa pytany, jak Konfederacja widzi podział stu okręgów do Senatu i na jakiej podstawie powinny być one dzielone, czy może na podstawie średniej sondażowej, odpowiedział, że na razie nie trwają żadne negocjacje.

– Konfederacja ma ambicje na poparcie na poziomie 20-30 proc. Ponad rok przed wyborami nasze średnie sondażowe to jest 14 proc. Jeżeli byśmy dzisiaj podchodzili do negocjacji, to nie mogą one kierować się tylko liczbami. Dzisiaj my reprezentujemy około 15 proc. poparcia, ale za rok nasz wynik w sondażach może być wyższy. Więc nie chcemy dwa razy podchodzić do negocjacji. Uważam, że negocjacje powinny się odbywać, ale nie na początku pracy parlamentarnej we wrześniu 2026 roku – podkreślił.

Rozwój Plus w pakcie senackim? Mulawa wyklucza

Dopytywany o to, czy w pakcie senackim prawicy, powinno być miejsce dla Rozwoju Plus, odpowiedział, że "elektorat Konfederacji, ale również Krzysztof Mulawa jest bardziej anty-Morawiecki niż anty-PiS-owski".

– Czy powinno być miejsce dla Rozwoju Plus? Ja życzę każdemu dobrze, ale niektórym trochę mniej dobrze. Życzę panu premierowi Morawieckiemu powyżej 1 proc., ale poniżej 5 proc. – podkreślił poseł Konfederacji.

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