Machulski: Pakt senacki bez partii Brauna nie ma sensu

Machulski argumentował w rozmowie z Łukaszem Jankowskim w Radio Wnet, że większościowa ordynacja wyborcza do Senatu sprzyja porozumieniu ugrupowań będących aktualnie w opozycji. Jak zaznaczył, Konfederacja jest otwarta na scenariusz sojuszu w zakresie Senatu, a jej liderzy rozmawiali już na ten temat z prezydentem Karolem Nawrockim.

Jak Pakt Senacki "prawicy" ma wygrać bez Brauna?

Porozumienie miałoby polegać przede wszystkim na niewystawianiu konkurencyjnych kandydatów w tych samych okręgach – powiedział rzecznik Konfederacji.

Machulski zwrócił uwagę, że niechęć PiS i Rozwoju Plus do włączenia w potencjalny pakt ugrupowania Grzegorza Brauna, zaprzepaści szanse na zwycięstwo. Przyznał, że sam w wielu sprawach różni się z liderem Konfederacji Korony Polskiej, jednak wskazał na jego wysokie poparcie wśród części prawicowych wyborców.

Machulski zachęcił, by politycy PiS i Rozwoju Plus zadali sobie pytanie, w jaki sposób obecna opozycja miałaby wygrać Senat, jeśli kandydaci paktu senackiego startowaliby oddzielnie, a kandydaci Korony Brauna oddzielnie. Doszłoby do rozdrobnienia głosów i wygranej obozu Tuska, ostrzegł.

Pod patronatem prezydenta

O kwestię potencjalnej współpracy obecnych partii opozycyjnych w kolejnej kadencji parlamentu Jankowski zapytał w oddzielnej rozmowie Piotra Mullera, eurodeputowanego Rozwój Plus (wcześniej PiS). – Rzeczywiście życzylibyśmy sobie, żeby pod patronatem pana prezydenta powstał pakt senacki, który byłby w stanie zbudować alternatywną większość wobec tej ekipy, która w tej chwili jest w Senacie – powiedział Piotr Muller. – My w takim porozumieniu jesteśmy gotowi uczestniczyć – zaznaczył.

Na pytanie prowadzącego, w czym tkwi szkopuł, Muller przyznał, że nie uczestniczy w negocjacjach, ale z politycznego doświadczenia wie, że tego typu rozmowy bywają najtrudniejsze. Chodzi bowiem o ułożenie list wyborczych.

Jeśli obecna opozycja wygra, z szacunków wynika, że większość będzie nieznaczna. Mowa o uzyskaniu około 52, 53 mandatów. – W pozostałych okręgach też trzeba powalczyć – podkreślił zdecydowanie Muller, choć startowanie do Senatu przy systemie JOW-ów będzie dla potencjalnych kandydatów dużo mniej atrakcyjne w okręgach, w których według wyliczeń wygra obecna koalicja rządząca pod wodzą Donalda Tuska.

Rozwój Plus i PiS sceptyczni

Jankowski zapytał o skład potencjalnego paktu senackiego. Muller powiedział, że "nie czuje potrzeby", żeby w ewentualnym sojuszu do Senatu uczestniczyła partia Grzegorza Brauna.

Polityk formacji Mateusz Morawieckiego argumentował, że nie zgadza się z wypowiedziami Grzegorza Brauna na temat polityki zagranicznej i niekiedy formą jego działalności politycznej. – Trudno mi sobie to wyobrazić – powiedział.

Podobne stanowisko prezentują w wywiadach politycy Prawa i Sprawiedliwości. Część komentatorów politycznych wskazuje, że może to wynikać z komunikowanego przez Amerykanów sprzeciwu wobec udziału Brauna w polskim rządzie.

Korona składała już propozycję

Tymczasem Konfederacja Korony Polskiej najprawdopodobniej jest otwarta na dogadanie się z PiS-em, Konfederacją i Rozwój Plus w zakresie Senatu. W grudniu ub. złożyła propozycję zawiązania na wybory niepodległościowego paktu senackiego.

W obecnej sytuacji jednomandatowa ordynacja w wyborach do Senatu powoduje, że dwie Konfederacje, PiS i Rozwój Plus, o ile utrzyma się na scenie politycznej jako licząca się formacja, byłyby faworytem do zdobycia większości w Senacie. Z kolei ich samodzielne starty w zasadzie gwarantowałyby wygraną obozu obecnej koalicji rządzącej.

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