Ochrona infrastruktury paliwowej w Polsce. Jest porozumienie koncernów

Współpraca ma zwiększyć bezpieczeństwo procesów i infrastruktury obu spółek. Obejmuje m.in. wymianę informacji, współpracę szkoleniową, a także wykorzystanie nowych technologii w ochronie infrastruktury.

"Bezpieczeństwo energetyczne Polski zależy nie tylko od dostępu do surowców, ale także od sprawnej i odpornej infrastruktury, która pozwala je transportować, magazynować i przetwarzać. Orlen i PERN odpowiadają za kluczowe elementy tego systemu, dlatego chcemy jeszcze ściślej współpracować i szybciej reagować na potencjalne zagrożenia. Łącząc nasze doświadczenia i kompetencje, wzmacniamy ochronę strategicznych aktywów oraz bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców i całej gospodarki" – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

"PERN zarządza infrastrukturą, która ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, dlatego jej ochrona i odporność są dla nas jednym z priorytetów. Współpraca z Orlenem pozwala połączyć wiedzę i doświadczenia obu spółek oraz przygotowywać się na nowe wyzwania. Wzmacniając bezpieczeństwo naszych organizacji, wzmacniamy jednocześnie odporność całego krajowego systemu dostaw ropy naftowej i paliw" – dodał wiceprezes PERN Piotr Gryska.

Strategiczne spółki i ochrona infrastruktury paliwowej

Dla PERN porozumienie z Orlenem to część szerszych działań na rzecz zabezpieczenia kluczowej infrastruktury energetycznej i realne wzmocnienie wielowarstwowej ochrony spółki.

PERN ma już porozumienia dotyczące współpracy i współdziałania z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, Strażą Graniczną, Policją i Strażą Ochrony Kolei. Spółka współpracuje również z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi operatorami infrastruktury, wymieniono w materiale.

Orlen i PERN

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Czytaj też:

Dostawy ropy do Polski zagrożone? Orlen przerywa milczenie