Miał dostać zlecenie zabójstwa na Ukrainie. Wpadł w Częstochowie

Według informacji przekazanych przez stronę ukraińską mężczyzna miał za pieniądze podjąć się zabójstwa na Ukrainie. Oddał kilka strzałów w kierunku swojej ofiary, jednak zaatakowany mężczyzna przeżył.

Do zatrzymania doszło w Częstochowie. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komisariatu Policji III w Częstochowie.

56-letni obywatel Słowacji był poszukiwany na podstawie Czerwonej Noty Interpolu. Jak informuje policja, strona ukraińska przekazała, że mężczyzna miał otrzymać zlecenie zabójstwa w zamian za pieniądze.

Według tych informacji 56-latek oddał kilka strzałów z broni palnej w kierunku pokrzywdzonego. Atak nie zakończył się jednak śmiercią ofiary – postrzelony mężczyzna przeżył.

Był już znany polskim policjantom

Informacja o poszukiwaniach trafiła do polskich organów ścigania pod koniec sierpnia za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Śląscy kryminalni ustalili, że poszukiwany jest im już znany.

W 2024 r. funkcjonariusze KWP w Katowicach zatrzymali tego samego mężczyznę w związku ze sprawą dotyczącą oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała podrabiać i wprowadzać do obiegu dolary, euro oraz złotówki.

Policjanci zabezpieczyli wówczas blisko 1700 podrobionych banknotów w różnych walutach. Zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie siedem osób, a postępowanie nadal się toczy.

Po otrzymaniu informacji z Ukrainy funkcjonariuszom wystarczyło kilka dni, aby namierzyć 56-latka. Został zatrzymany na terenie Częstochowy.

Obecnie prowadzone są czynności związane z realizacją Czerwonej Noty Interpolu oraz procedurą dotyczącą przekazania mężczyzny stronie ukraińskiej.