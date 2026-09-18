Poseł KO doprowadzony do prokuratury. Ma usłyszeć zarzuty

– Czuję się niewinny – podkreślił Wojciech Król, którego w piątek do biura Prokuratury Europejskiej wprowadzili funkcjonariusze CBA.

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla z KO

W czwartek Sejm bezwzględną większością głosów wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.

W głosowaniu wzięło udział 430 posłów. Za zatrzymaniem i aresztowaniem posła KO opowiedziało się 422 posłów. Przeciwko było trzech. Od głosu wstrzymało się pięciu posłów. Nie głosowało 30. Ustawowa większość bezwzględna wynosiła 231.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych przekazał, że "na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla".

Co śledczy zarzucają Wojciechowi Królowi?

W środę sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu oraz wyrażeniem przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej.

To drugi wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie posła KO. Za pierwszym razem – w lipcu – komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłowi, ale przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Następnie Sejm uchylił immunitet Wojciechowi Królowi.

Delegowana do Prokuratury Europejskiej prok. Agnieszka Marcińczyk tłumaczyła podczas posiedzenia komisji, że drugi wniosek nie stanowi uzupełnienia pierwszego, a dotyczy – jak mówiła – "innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania" Wojciecha Króla, które zostały zgromadzone już po złożeniu pierwszego wniosku.

– W toku postępowania – wraz z pozyskiwaniem nowych dowodów – ujawniono, że z dużym prawdopodobieństwem pan poseł Wojciech Król mógł dopuścić się popełnienia przestępstw korupcyjnych – wyjaśniła.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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