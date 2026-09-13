Wyciek danych z Revoluta. Oszuści podszyli się pod instytucję rządową
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Ekonomia

Wyciek danych z Revoluta. Oszuści podszyli się pod instytucję rządową

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Revolut, zdjęcie ilustracyjne
Revolut, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / appshunter.io
Firma Revolut potwierdziła, że w wyniku oszustwa nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do wrażliwych danych części użytkowników.

Sprawę nagłośnił badacz rynku kryptowalut ZachXBT, natomiast incydent potwierdził już sam Revolut. Firma przekazała, że doszło do wycieku poufnych informacji. Nie zdradziła jednak, o jaki kraj chodzi.

Oszust miał wykorzystać adres e-mail należący do oficjalnej domeny instytucji rządowej i za jego pośrednictwem przesłać fałszywe żądania dotyczące danych klientów. Nie ujawniono jednak, o jaką konkretnie instytucję chodzi.

Spółka określiła liczbę poszkodowanych jako "ograniczoną" w porównaniu z liczbą wszystkich użytkowników Revoluta. Przedstawiciel Revoluta poinformował w rozmowie z agencją prasową Reutera, że firma skontaktowała się bezpośrednio z klientami, których dane mogły zostać uzyskane przez oszustów.

Wyciek danych klientów Revoluta. O jakie dane chodzi?

Według nieoficjalnych doniesień, informacje mogły obejmować m.in. daty urodzenia, adresy pocztowe i e-mailowe oraz numery telefonów. W ręce oszustów mogły wpaść także kopie dokumentów tożsamości, takich jak paszporty i prawa jazdy, a nawet zdjęcia wykonane podczas weryfikacji tożsamości, wyciągi z rachunków oraz historia transakcji.

ZachXBT podał, że wśród danych finansowych, które mogły zostać ujawnione, znalazły się wyciągi z kont, numery IBAN, rejestry wypłat oraz pełna historia operacji, w tym aktywność związana z Bitcoinem. Wskazał przy tym, że incydent mógł być wymierzony w zamożniejszych klientów.

Revolut podkreślił, że dane dotyczące biometrycznej telemetrii twarzy nie zostały wykradzione. Firma zaznaczyła również, że po wykryciu oszustwa zablokowała wykorzystywany adres e-mail oraz poinformowała odpowiednią instytucję państwową, organy ścigania, organy ochrony danych i właściwych regulatorów. Przedstawiciel Revoluta przekazał agencji Reutera, że systemy Revoluta oraz środki klientów nie zostały naruszone.

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Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Reuters / Biznes Info / Money.pl
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