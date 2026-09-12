Masz taki kod PIN? Lepiej od razu go zmień

Z opracowania brytyjskiego think tanku Information is Beautiful, opartego na wcześniejszej analizie ESET, wynika, że wiele osób wciąż wybiera najprostsze kody PIN do telefonu i konta bankowego, które przestępcy sprawdzają na początku.

Czterocyfrowy PIN daje aż 10 tys. możliwych kombinacji, więc trafienie właściwego kodu teoretycznie jest mało prawdopodobne. W praktyce, jak tłumaczą eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, sytuacja wygląda inaczej. Część użytkowników, przede wszystkim emerytów, często sięga po powtarzalne i łatwe do zapamiętania schematy.

Przeprowadzona przez ESET analiza bazy 3,4 mln kodów PIN pokazała, że szansa odgadnięcia układu wynosi nawet jeden na pięć, jak przekazał serwis dobreprogramy.pl.

Taki układ kodu PIN najłatwiej złamać

Najczęściej wybieranym kodem pozostaje 1234. Zgodnie z badaniem brytyjskiego think tanku Information is Beautiful, używa go 11 proc. użytkowników. Na kolejnym miejscu znalazł się ciąg 1111, wskazywany przez 6 proc badanych. Wśród innych popularnych kombinacji znajdują się także: 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 oraz 6969.

Natomiast najrzadziej pojawiają się układy: 8557, 8438, 9539, 7063, 6827, 0859, 6793, 0738, 6835 i 8093. Jednak specjaliści przestrzegają przed ustawianiem ich jako nowego zabezpieczenia, ponieważ trafiły one już do publicznych słowników hakerskich.

Kody PIN są standardowym sposobem ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Służą do zabezpieczenia kart bankowych, telefonów, aplikacji i komputerów. Eksperci podkreślają, że proste i przewidywalne kody są łatwe do złamania po raptem kilku próbach. Bezpieczny PIN powinien być unikalny, składać się z różnych cyfr i nie opierać się na prostych sekwencjach, powtarzających się liczbach ani ważnych datach, takich jak urodziny oraz rocznice. Należy również unikać haseł ustawianych automatycznie.

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