Wielkie plany Friza legły w gruzach? Na giełdzie coraz gorzej

Ekipa Fiza to youtuberzy, o których w Polsce słyszeli niemal wszyscy. Grupa młodych ludzi kilka lat temu wynajęła willę, a rozrywkowe życie, przepełnione bogactwem, filmowali i wrzucali do sieci. W ten sposób stali się idolami dzieci. O skali ich popularności może świadczyć chociażby fakt, że po tym, jak z jednym ze znanych producentów lodów wypuścili sorbet na patyku, trzeba było uruchamiać dodatkowe linie produkcyjne. Choć na przestrzeni lat grupa przechodziła różne perturbacje, to popularność samego Friza wciąż jest bardzo duża. Karol Wiśniewski i jego partnerka Weronika Sowa to jedna z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających par influencerów w Polsce.

Tymczasem okazuje się, że Friz i Ekipa muszą zmierzyć się z poważnym problemem dotyczącym jednej z planowanych inwestycji. Spółka zdecydowała o wycofaniu się z projektu budowy hal zdjęciowych w gminie Zabierzów. Jednocześnie jej sytuacja na giełdzie w ostatnim czasie wyraźnie się pogorszyła.

Ekipa Friza rezygnuje z wielkiej inwestycji

Ekipa planowała stworzenie kompleksu hal zdjęciowych przeznaczonych do produkcji filmowych. W 2024 r. spółka wygrała przetarg na zakup niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 2,8 ha w gminie Zabierzów. Plany nie zostaną jednak zrealizowane. Zarząd zdecydował o wycofaniu się z inwestycji, ponieważ spółce nie udało się pozyskać zewnętrznego finansowania.

"Decyzja została podjęta w związku z brakiem możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację Inwestycji, pomimo podejmowanych przez EKM wielokrotnych prób jego uzyskania. Jednocześnie skala oraz przewidywane nakłady finansowe związane z Inwestycją uniemożliwiają jej realizację wyłącznie ze środków własnych EKM, jak i środków Grupy Kapitałowej Spółki" – czytamy w raporcie Komisji Nadzoru Finansowego spółki, opublikowanym przez Bankier.pl.

Co istotne, zanim zapadła decyzja o rezygnacji, Ekipa zdążyła przeznaczyć na prace przygotowawcze około 7 mln zł netto. Teraz zarząd zamierza odsprzedać inwestycję, aby odzyskać zaangażowane środki.

Business Insider zwrócił uwagę, że spółce nie udało się znaleźć inwestorów zainteresowanych finansowaniem projektu. Jednocześnie kurs akcji Ekipy pokazuje, że również na giełdzie entuzjazm wokół biznesu nie jest już taki jak wcześniej.

Akcje Ekipy mocno potaniały

Sytuację spółki na warszawskiej giełdzie skomentował na platformie X Szymon Machalica, wykładowca SGH. Przypomniał, że w 2022 r. Ekipa przeprowadziła odwrotne przejęcie Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego.

"Przed transakcją kurs kręcił się wokół kilku złotych, w czasie pandemiczno-giełdowego szału wystrzelił chwilowo powyżej 20 zł, a potem zaczął się wieloletni zjazd bez trzymanki" – pisze Machalica.

Ekspert zwrócił uwagę również na skalę tegorocznego spadku. Według jego wpisu tylko we wrześniu spółka straciła niemal jedną czwartą wartości. Dla porównania, w przeszłości akcje Ekipy kosztowały nawet 16 zł, podczas gdy 17 września ich cena wynosiła 0,88 zł.

Machalica odniósł się także do wyników finansowych spółki. "Zysk netto stopniał do 3,38 mln zł z 8,51 mln zł rok wcześniej, bo spółka pompowała kasę w intensywne inwestycje" – pisze ekspert.

Jeszcze większą różnicę widać przy porównaniu kapitalizacji spółki. "Na szczycie giełdowego szaleństwa kapitalizacja Ekipy zbliżała się do 0,9 mld zł. Przy dzisiejszym kursie i bazie ponad 40 milionów akcji wycena skurczyła się do skromnych 36 mln zł" – podsumowuje ekspert. W jego ocenie rezygnacja z planowanej budowy hal zdjęciowych ma symboliczne znaczenie dla sytuacji spółki. Sprzedaż projektu określił jako "bardzo symboliczną kropkę nad i w temacie brutalnej weryfikacji dawnych ambicji".

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