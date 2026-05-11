Ratunek dla PKP Cargo. Sędzia-komisarz zdecydował

Sędzia "wyznaczył PKP Cargo [...] ponowny ostateczny termin na złożenie propozycji układowych, które zostaną poddane pod głosowanie w dalszej procedurze, na dzień 30 czerwca 2026 roku, wskazując jednocześnie, że w razie wydania w dalszym kroku postanowienia o przeprowadzeniu głosowania bez zwoływania zgromadzenia wierzycieli [...] nie planuje już dopuszczać możliwości dalszej zmiany propozycji układowych już po w/w dacie lub też złożenia nowych propozycji układowych; zobowiązał zarządcę oraz PKP Cargo do pozyskania opinii rady wierzycieli przed złożeniem ostatecznej wersji propozycji układowych do akt sprawy oraz do przekazania projektu ostatecznych propozycji układowych radzie wierzycieli oraz poszczególnym jej członkom nie później niż do dnia 22 maja 2026 r." – czytamy w komunikacie.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Sąd zawiesił postępowanie

W marcu sąd postanowił zawiesić postępowanie w sprawie tzw. decyzji węglowej na wniosek PKP Cargo w restrukturyzacji, podała spółka.

Na początku marca PKP Cargo w uzgodnieniu z Prokuratorią Generalną RP działającą w imieniu Skarbu Państwa, złożyło wniosek do sądu o zawieszenie postępowania w sprawie tzw. decyzji węglowej. "Powyższe działanie jest efektem podjęcia przez strony próby polubownego rozwiązania sporu w związku z pozwem złożonym przez spółkę przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową, o złożeniu którego spółka informowała 23 grudnia 2025 roku" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

W grudniu 2025 r. PKP Cargo w restrukturyzacji złożyło pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczący roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 1 522,42 mln zł. PKP Cargo chciało dochodzić od Skarbu Państwa – Prezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych – naprawienia szkody powstałej w następstwie realizacji zadań nałożonych na spółkę decyzją premiera z 25 lipca 2022 r.

