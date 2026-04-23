PKP Cargo szuka ratunku. Ruch spółki

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż spółka we współpracy z zarządcą prowadzą intensywne działania zmierzające do wypracowania ostatecznego kształtu propozycji, z uwzględnieniem zarówno realnych i osiągalnych źródeł finansowania, jak i uzasadnionych oczekiwań wierzycieli.

Rozmowy przesądzą o przyszłości PKP Cargo

"Proces ten obejmuje analizę różnych wariantów restrukturyzacyjnych oraz ocenę rozwiązań, które mogłyby stworzyć realne podstawy do zawarcia i wykonania układu. Prowadzone rozmowy, dotyczące przede wszystkim możliwości pozyskania źródeł finansowania, wykraczają jednak harmonogramem termin zakreślony przez sędziego-komisarza. Tym niemniej to właśnie wynik tych rozmów będzie miał istotny wpływ na ostateczny kształt propozycji układowych oraz możliwość wykonania układu w przypadku jego przyjęcia i zatwierdzenia" – czytamy w komunikacie.

Wnioskowany termin uwzględnia również konieczność przygotowania niezbędnej dokumentacji i pozyskania stosownych zgód korporacyjnych, w szczególności rady nadzorczej, jak również innych organów spółki, podano także.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Sąd zawiesił postępowanie

W marcu sąd postanowił zawiesić postępowanie w sprawie tzw. decyzji węglowej na wniosek PKP Cargo w restrukturyzacji, podała spółka.

Na początku marca PKP Cargo w uzgodnieniu z Prokuratorią Generalną RP działającą w imieniu Skarbu Państwa, złożyło wniosek do sądu o zawieszenie postępowania w sprawie tzw. decyzji węglowej. "Powyższe działanie jest efektem podjęcia przez strony próby polubownego rozwiązania sporu w związku z pozwem złożonym przez spółkę przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową, o złożeniu którego spółka informowała 23 grudnia 2025 roku" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

W grudniu 2025 r. PKP Cargo w restrukturyzacji złożyło pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczący roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 1 522,42 mln zł. PKP Cargo chciało dochodzić od Skarbu Państwa – Prezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych – naprawienia szkody powstałej w następstwie realizacji zadań nałożonych na spółkę decyzją premiera z 25 lipca 2022 r.

