Statki kosmiczne na szynach

Donald Tusk zapowiedział teraz jakoś, że on będzie budował najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie, że pociągi mają śmigać po Polsce do 350 km/h, a budowa będzie trwać nawet do 2050 r. Stop. Tak mi się przypomniało, że jak PiS budował Centralny Port Komunikacyjny, to wice-Tusk Trzaskowski mówił, że a na co to, przecież jest lotnisko w Berlinie, Domański, że to gigantomania, a sam Tusk, że to projekt polityczny. Stop.