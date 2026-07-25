Statki kosmiczne na szynach
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Opinie
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Statki kosmiczne na szynach

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Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera
ĆWIERKOT| Mają rozmach, ale mogliby jeszcze z większym rozmachem się rozmachnąć! Zaraz podpowiem. Stop.

Donald Tusk zapowiedział teraz jakoś, że on będzie budował najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie, że pociągi mają śmigać po Polsce do 350 km/h, a budowa będzie trwać nawet do 2050 r. Stop. Tak mi się przypomniało, że jak PiS budował Centralny Port Komunikacyjny, to wice-Tusk Trzaskowski mówił, że a na co to, przecież jest lotnisko w Berlinie, Domański, że to gigantomania, a sam Tusk, że to projekt polityczny. Stop.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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