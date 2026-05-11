PKP Cargo dogadało się z MON. Transport kolejowy na potrzeby obronności

Jak podała spółka w komunikacie, zawarcie porozumienia wynika z potrzeby dalszego wzmacniania zdolności transportowych i logistycznych wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa, w tym zapewnienia odpowiedniej mobilności wojskowej w warunkach zmieniającego się otoczenia geopolitycznego.

Celem porozumienia jest określenie kierunków współpracy pomiędzy PKP Cargo a MON, obejmujących w szczególności:

• rozwój zdolności transportowych wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa, w tym w zakresie przewozów sprzętu wojskowego i techniki ciężkiej;

• rozwój oraz potencjalne wykorzystanie zasobów o charakterze dual use (podwójnego zastosowania) możliwych do wykorzystania zarówno na potrzeby cywilne, jak i wojskowe;

• możliwość wykorzystania do celów obronności infrastruktury terminalowej, bocznicowej oraz zasobów trakcyjnych spółki, w tym lokomotyw umożliwiających realizację przewozów na liniach niezelektryfikowanych;

• współpracę w zakresie rozwoju potencjału przewozowego i logistycznego związanego z potrzebami Sił Zbrojnych RP;

• wykorzystanie rozwiązań PKP Cargo związanych z bezpieczeństwem i łącznością na potrzeby przewozów wojskowych;

• rozwój współpracy w zakresie szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, wymieniono.

Przewóz ciężkiego sprzętu wojskowego

"MON zadeklarował współpracę w zakresie działań PKP Cargo związanych z rozwojem zasobów wykorzystywanych do realizacji przewozów o charakterze dual use, w tym potencjalnych projektów inwestycyjnych mogących być związanych z ubieganiem się o finansowanie dotyczące potrzeb obronności państwa. W szczególności współpraca może obejmować projekty związane z mobilnością ciężkiego sprzętu wojskowego oraz zabezpieczeniem transportu kolejowego jednostek wojskowych w kraju i poza jego granicami" – czytamy w komunikacie.

Porozumienie zostało zawarte w nawiązaniu do dotychczasowej współpracy realizowanej przez spółkę na rzecz Sił Zbrojnych RP, obejmującej wykonywanie usług transportu kolejowego oraz zabezpieczenie logistyczne przewozów wojskowych, z uwzględnieniem pozycji PKP Cargo jako największego krajowego przewoźnika kolejowego w obszarze transportu towarowego.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

