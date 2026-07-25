Zakonnice z DPS w Jordanowie idą do więzienia. Sąd opisał, co robiły dzieciom

Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wobec obu karę 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok zapadł 22 lipca 2026 r. Sprawa dotyczy wydarzeń ujawnionych w 2022 r., gdy opublikowano materiały pokazujące sposób traktowania dzieci przebywających w placówce prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Prezentek.

Bicie, kopanie, wykręcanie uszu i groźby

W grudniu 2025 r. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej uznał Bożenę K. winną naruszenia nietykalności cielesnej oraz znęcania się fizycznego i psychicznego nad podopiecznymi, w tym osobami małoletnimi. Jak przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie Maciej Czajka, zachowanie oskarżonej polegało m.in. na: "biciu rękami, kopaniu, szczypaniu, szarpaniu, popychaniu, ciągnięciu po podłodze, wyzywaniu, wykręcaniu uszu, grożeniu uniemożliwieniem wyjazdu do domu, pozostawieniem na całą noc na zewnątrz budynku".

Bronisława G., była dyrektor ośrodka, została uznana za winną naruszenia nietykalności cielesnej oraz znęcania się fizycznego i psychicznego nad podopiecznymi, w tym osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Według sądu jej zachowanie polegało na: "uderzaniu miotłą, biciu rękami, pasem, kablem, wyzywaniu, szarpaniu za włosy, grożeniu zamknięciem w komórce, pozbawieniu posiłków, ograniczeniu kontaktów z matką".

Wyrok po apelacji

Po rozpoznaniu apelacji sąd odwoławczy częściowo zmienił wyrok pierwszej instancji. W przypadku Bożeny K. wyeliminowano z wyroku zarzut znęcania się fizycznego wobec jednej z pokrzywdzonych. Kara pozostała jednak bez zmian. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie: "Oskarżona została prawomocnie skazana za naruszenie nietykalności cielesnej jednej pokrzywdzonej oraz znęcanie fizyczne i psychiczne nad czterema innymi na karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności".

W przypadku Bronisławy G. sąd uniewinnił ją od zarzutu utrudniania śledztwa. W odniesieniu do dwóch pokrzywdzonych uznano natomiast, że karalność czynów dotyczących naruszenia nietykalności cielesnej uległa przedawnieniu. W tym zakresie postępowanie zostało umorzone, a zasądzone wcześniej nawiązki uchylono. Ostatecznie Bronisława G. została prawomocnie skazana za naruszenie nietykalności cielesnej jednej pokrzywdzonej oraz za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad nią, a także nad dwiema innymi podopiecznymi. Jej kara została obniżona z 4 lat do 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Bożena K. została zobowiązana do zapłaty nawiązek na rzecz pokrzywdzonych w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. zł. W przypadku Bronisławy G. sąd zasądził nawiązki od 2 tys. do 5 tys. zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie jest prawomocny.

Czytaj też:

Horror w Jordanowie. Zakonnice skazane za brutalne znęcanie się nad dziećmi Czytaj też:

Małopolska kurator broni sióstr z Jordanowa. "Zbyt łatwo feruje się wyroki" Czytaj też:

Sprawa DPS-u w Jordanowie. Siostry zakonne zabrały głos