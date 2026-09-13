Miedwiediew grozi Litwie. "Wtedy zniknie z mapy świata"

Dmitrij Miedwiediew, wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji, podczas wizyty w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym, do której doszło w piątek, stwierdził, że w przypadku militarnej konfrontacji z Rosją Litwa mogłaby zniknąć z mapy świata.

Podważał przy tym znaczenie art. 5 NATO. Dmitrij Miedwiediew ocenił, że uruchomienie tego artykułu oznaczałoby globalną katastrofę, dlatego państwa NATO nie zdecydowałyby się na taki krok.

– Jeśli to zostanie uruchomione, będzie to globalna katastrofa, katastrofa dla całej planety. Oni nie są głupi. Ale Litwa wtedy zniknie z mapy świata – dodał.

Miedwiediew groził użyciem broni jądrowej "w pewnych przypadkach"

Wcześniej w wywiadzie dla gazety „Wiedomosti” Dmitrij Miedwiediew, mówił, że "wszyscy powinni zrozumieć: broń jądrowa może zostać użyta w pewnych sytuacjach". – To nie jest taktyka straszenia. To rzeczywistość. Rosyjską doktrynę nuklearną, która stanowi, że nasz kraj ma prawo użyć takiej broni w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, trudno nazwać aluzją – stwierdził.

Dmitrij Miedwiediew podkreślił, że "wprowadzono ważne wyjaśnienia do podstaw polityki państwa w dziedzinie odstraszania nuklearnego, zatwierdzonych przez prezydenta, które określają warunki użycia broni jądrowej przez Rosję".

– Agresja jakiegokolwiek państwa nieposiadającego broni jądrowej, ale z udziałem lub wsparciem mocarstwa jądrowego na Federację Rosyjską lub Białoruś jako członka Państwa Związkowego, jest uważana za wspólny atak na nasze kraje. Mamy pełne prawo odpowiedzieć na krytyczne zagrożenie dla naszej suwerenności. Ostateczną decyzję podejmie głowa państwa – podsumował.

Litwa chce zmian w konstytucji

Wypowiedź rosyjskiego polityka pojawiła się w czasie, gdy Litwa pracuje nad zmianami w konstytucji. Obecne na terytorium państwa nie można rozmieszczać broni masowego rażenia, ani zagranicznych baz wojskowych.

9 września Komitet ds. Prawnych w litewskim parlamencie, poparł usunięcie z konstytucji zapisu dotyczącego broni jądrowej.

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