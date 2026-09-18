Tusk kłamał? "Nie było żadnego tajnego raportu CIA"

Premier Donald Tusk wziął w ubiegły czwartek udział w spotkaniu z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie.

Tusk twierdził, że "otrzymał dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA"

Na wspólnej konferencji prasowej oświadczył wówczas, że w ostatnich godzinach "otrzymał dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach".

– Tak, jak już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej – mówił.

Premier podkreślił, że w ubiegły czwartek w nocy – dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb – "udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych". Dodał, że Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii.

– Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce = powiedział.

Szef rządu zaznaczył, że w ubiegły czwartek "w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź, skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje, (...) także na sabotaż wewnętrzny".

Przydacz: Nie było żadnego "tajnego raportu CIA" na biurku

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, napisał w czwartek na platformie X, że "nie było żadnego »tajnego raportu CIA« na biurku".

"Wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować. Paski naiwnych mediów grzały dwa dni. Nikt nie sprawdził, nikt nie zweryfikował. Kto mu uwierzy, gdy rzeczywiście coś się będzie miało wydarzyć?" – zapytał prezydencki minister.

25 sierpnia szef CIA John Ratcliffe przebywał z wizytą w Moskwie. W stolicy Rosji odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

We ubiegły wtorek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że odbył „bardzo ważną rozmowę” z szefem CIA. Nie zdradził jednak tematu rozmów.

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