Prezydent spotka się z szefami MON i Sztabu Generalnego

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał, że spotkanie będzie miało miejsce w piątek. Prezydent Nawrocki spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą.

"Rozmowa będzie dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Jednym z tematów spotkania będzie również współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" – napisał Grodecki na swoim koncie na platformie X.



"Przed spotkaniem Prezydent zapoznał się z analizą przygotowaną przez BBN. Po spotkaniu Biuro przygotuje rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych" – dodał szef BBN.

Rosja eskaluje napięcie

Donald Tusk poinformował w czwartek (10 września), że otrzymał od szefa CIA Johna Ratcliffe'a dokument dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Premier mówił, że Polska i Europa muszą przygotować się na różne scenariusze związane z sytuacją na froncie rosyjsko-ukraińskim i na wschodniej flance NATO. Wskazał również na zagrożenie prowokacjami i sabotażem wewnętrznym.



Premier nie przedstawił szczegółów raportu. – Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance UE – mówił.



– Amerykanie byli w szoku, że dzień po wizycie Ratcliffe’a Putin dokonał zmasowanego ataku na Ukrainę. Rozpytywali później sojuszników w Europie Środkowej, w tym nas, i zastanawiali się, co mogło być celem tej demonstracji. Bo co do tego, że była to demonstracja, nie mają żadnych wątpliwości – przekazał jeden z urzędników.



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