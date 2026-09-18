Tyle wyniesie płaca minimalna w 2027 roku. Polacy nie będą zadowoleni

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32,30 zł. We wtorek rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Obecnie minimalna pensja wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

Rząd przedstawił swoją propozycję partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego (RDS), jednak strony nie wypracowały wspólnego stanowiska. Związkowcy proponowali kwotę 5200 zł brutto. Przedstawiciele przedsiębiorców poparli propozycję rządu. W efekcie braku porozumienia, to rząd, zgodnie z prawem, zadecydował o wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przyjęta kwota jest niższa od wcześniejszej propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z czerwca br., które rekomendowało podniesienie płacy minimalnej do 4986 zł brutto oraz stawki godzinowej do 32,60 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, natomiast minimalna stawka godzinowa obejmuje osoby wykonujące pracę na podstawie określonych umów zlecenia i umów o świadczenie usług.

Polacy zarabiają coraz mniej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w drugim kwartale 2026 roku 9233,13 zł – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku przeciętna pensja spadła o 329,75 zł.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osiągnęło rekordowy poziom 9562,88 zł.

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2026 r. wyniosło 9233,13 zł" – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To pierwszy od dłuższego czasu spadek przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu kwartalnym. W pierwszym kwartale średnia pensja wynosiła 9562,88 zł brutto.

W ujęciu rocznym pensje nadal rosną. W porównaniu z drugim kwartałem 2025 roku przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 5,5 proc.

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