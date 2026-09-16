Cejrowski: Trump zostawił MAGA. Dallas nie pomoże. Lisicki: Nie wierzę w nic, co mówi

To smutna prawda. W taki sposób ruch MAGA został przez Trumpa wystawiony do wiatru – powiedział Wojciech Cejrowski w najnowszym odcinku "Antysystemu".
W ubiegłym tygodniu w Dallas w Teksasie odbyła się konwencja Partii Republikańskiej. W trakcie przemówienia Donald Trump mówił o osiągnięciach swojej administracji w drugiej kadencji prezydenckiej. Trump chce w ten sposób zmobilizować i zachęcić elektorat Republikanów do pójścia do urn. 3 listopada w USA odbędą się bowiem wybory śródkadencyjne.
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