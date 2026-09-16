"Tusk to mąż stanu". Znany aktor wywołał burzę

Artur Barciś to polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, a także reżyser i pedagog. Popularność przyniosły mu m.in. role Tadeusza Norka w serialu "Miodowe lata" oraz Arkadiusza Czerepacha w "Ranczu". Od lat występuje również na deskach teatrów, a jego charakterystyczny styl i talent komediowy zapewniły mu miejsce w gronie najbardziej lubianych polskich aktorów komediowych.

Aktor został zapytany przez dziennikarza "Telemagazynu" o rady dla Donalda Tuska.

Artur Barciś rozpływa się nad Donaldem Tuskiem. "Da sobie radę"

– Nie muszę udzielać rad premierowi Tuskowi, bo uważam, że radzi sobie znakomicie, oczywiście jest w potwornie trudnej sytuacji, ale to jest mąż stanu, da sobie radę – stwierdził gwiazdor "Rancza".

Krótkie nagranie rozmowy z aktorem zamieścił na platformie X użytkownik @chrzanik. Słowa Barcisia wywołały oburzenie wielu internautów.

"Już za poprzedniego Tuska był w nim lekko zakochany"; "Chyba liczy na angaż w TVP w likwidacji, z Herr Tuska taki mąż stanu, jak i z premiera Czerepacha, byleby się utrzymać u władzy, nieważne jakim kosztem"; "Oh Norek, po coś z tego kanału wyszedł... Chciałbym wierzyć, że to trolling"; "Czego się nie zrobi dla kasy...żałosny jednak typ...zagra i zaśpiewa dla nich zawsze i wszystko, jak w Misiu..."; "Jak nie ma scenariusza to nie wie co powiedzieć" – czytamy w komentarzach.

Tusk na planie "Rancza" TVP

10 sierpnia Wirtualna Polska ujawniła kolejną aferę Koalicji Obywatelskiej – chodziło o nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy dla powodzian. Szymon Jadczak opisał cały skandal w materiale zatytułowanym "Miliony dla powodzian dostali mąż i sąsiedzi polityczki KO. Za wodę, po której nie ma śladu".

Tego samego dnia premier Donald Tusk wrzucił na swój profil na X filmik z aktorami z popularnego serialu telewizyjnego TVP "Ranczo" – Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem. Na nagraniu widać, że szef rządu jest w znakomitym humorze i dobrze się bawi. Pod filmikiem Tuska pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Wielu internautów uznało takie zachowanie za niestosowne, biorąc pod uwagę okoliczności, ale pojawiły się także zarzuty dotyczące mieszania polityki z serialem.

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