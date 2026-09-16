Niepokojące sygnały płyną do polskiego rządu. "Amerykanie byli w szoku"

– Putin się niestety rozkręca, a raporty są coraz bardziej alarmujące – mówi bliski rządowi rozmówca portalu Onet. Serwis opisuje niepokojące sygnały napływające do polskiego rządu w związku z działalnością Władimira Putina.

Donald Tusk poinformował w czwartek (10 września), że otrzymał od szefa CIA Johna Ratcliffe'a dokument dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Premier mówił, że Polska i Europa muszą przygotować się na różne scenariusze związane z sytuacją na froncie rosyjsko-ukraińskim i na wschodniej flance NATO. Wskazał również na zagrożenie prowokacjami i sabotażem wewnętrznym.

Premier nie przedstawił szczegółów raportu. – Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance UE – mówił.

— Amerykanie byli w szoku, że dzień po wizycie Ratcliffe’a Putin dokonał zmasowanego ataku na Ukrainę. Rozpytywali później sojuszników w Europie Środkowej, w tym nas, i zastanawiali się, co mogło być celem tej demonstracji. Bo co do tego, że była to demonstracja, nie mają żadnych wątpliwości — przekazał jedn z urzędników.

Wicepremier leci do USA

Tymczasem Władysław Kosiniak-Kamysz ma spotkać się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem.

Onet nieoficjalnie pisze, że celem mają być rozmowy dot. realizacji kontraktów zbrojeniowych oraz budowy stałej bazy armii amerykańskiej w Polsce.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę ws. nowej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego w ramach programu Foreign Military Financing.

Umowa zakłada, że Polska będzie kupować amerykański sprzęt, a całościowo może opiewać nawet na cztery miliardy dolarów.

Podpisanie umowy skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "4 mld USD dla Polski w ramach programu Foreign Military Financing to kolejny ważny krok w modernizacji Sił Zbrojnych RP" – napisał na X.

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