Sala w PE imienia Jana III Sobieskiego. Lisicki i Ziemkiewicz obecni na uroczystości

We wtorek Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbywa się uroczystość nadania sali imienia króla Jana III Sobieskiego.





Sala w PE będzie nosić imię króla Jana III Sobieckiego. Lisicki i Ziemkiewicz na miejscu

Na miejsce przybyli polscy husarze. O godz. 14:00 rozpocznie się uroczyste otwarcie wystawy, a o godz. 14:30 uroczystość nadania sali w Parlamencie Europejskim imienia króla Jana III Sobieskiego.

Na uroczystości W Strasburgu są redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz.





Europosłowie PiS od lat o to walczyli

Patryk Jaki, europoseł PiS, w poniedziałkowej rozmowie z DoRzeczy.pl wyjaśnił, że sala, która od wtorku będzie nosić imię króla Jana III Sobieskiego, to sala na głównym piętrze Parlamentu Europejskiego.

Zwrócił uwagę, że europarlamentarzyści PiS walczyli od lat o to, aby sali w Parlamencie Europejskim nadać imię króla Jana III Sobieskiego.

– Od lat o to wnioskowaliśmy, prosiliśmy, dyskutowaliśmy, żeby taki znak Polski był jednak w Parlamencie Europejskim – dodał.





Europoseł PiS podkreślił, że "I Rzeczpospolita odegrała kluczową rolę w historii Europy".

– Polska była wymazywana ze względu na to, że w czasach, kiedy rozwijał się druk, to Polski nie było na mapie świata. Siłą rzeczy więc jej osiągnięcia były wymazywane – szczególnie te I Rzeczpospolitej. To nasze zadanie, kolejnego pokolenia, aby to pokazywać – mówił.





"Jan III Sobieski uratował Europę przed islamizacją"

Patryk Jaki zauważył, jak ważną rolę odegrała Polska w historii Europy.

– Jan III Sobieski jest tego wyjątkowym przykładem, dlatego, że jest to osoba, która uratowała Europę przed islamizacją. Być może w ogóle dzisiaj Europa byłaby całkiem inna, bo byłaby już od dawna całkowicie islamska, tak jak to się stało z Konstantynopolem, gdyby nie Jan III Sobieski. Odsiecz króla była absolutnie jedną z kluczowych bitw w historii Europy. W momencie, kiedy otworzymy salę jego imienia, na pewno wielu ludzi się o tym dowie – podkreślił.





Termin otwarcia sali Jana III Sobieskiego jest również szczególny, ponieważ szczególny kilka dni temu obchodziliśmy 343. rocznicę bitwy pod Wiedniem.



Czytaj też:

Sala w PE otrzyma imię Jana III Sobieskiego. Jaki: Uratował Europę przed islamizacją Czytaj też:

Sala w Parlamencie Europejskim otrzyma imię Jana III Sobieskiego. "Wiele lat starań"