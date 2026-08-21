Jedna lista koalicji rządowej w wyborach? Polacy wypowiedzieli się w sondażu

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", Polaków zapytano, czy koalicja rządowa powinna wystartować na jednej liście do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

Jedna lista koalicji w wyborach? Sondaż: Polacy podzieleni

Z badania wynika, że 55 proc. ankietowanych oczekuje jednej listy KO, Lewicy, PSL i Polski 2050.

45 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

Politolog, prof. Kazimierz Kik, komentując wyniki sondażu, ocenił, że "powinny być jednak dwie listy, ponieważ liderzy KO i Lewicy nie nadają się do »wspólnego zdjęcia«".

– Ugrupowania te nie są zbieżne programowo i wizerunkowo. Dwa komitety – centroprawicowy oraz lewicowy – mogą odnieść najlepszy efekt wyborczy. Lewica musi jednak zadbać o zmianę swojego oblicza, gdyż jest postępowa pod względem światopoglądowym, a straciła wizerunek lewicy socjalnej. Myślę, że duża część wyborców oczekujących wsparcia socjalnego głosuje od lat na Prawo i Sprawiedliwość – dodał politolog.

Tusk ma forsować wspólną listę KO, Lewicy, PSL i Polski 2050

Portal Onet.pl w ubiegłym tygodniu informował, że podczas ostatniego spotkania liderów koalicji rządowej, które odbyło się w poprzedni poniedziałek, premier Donald Tusk miał nalegać na wspólny start całego obozu rządzącego w wyborach parlamentarnych w ramach jednej listy.

Według serwisu, szef rządu miał przekonywać Włodzimierza Czarzastego, lidera Nowej Lewicy i Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera PSL, że jedna lista jest najbezpieczniejszą drogą do utrzymania władzy.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, był pytany o te doniesienia we wtorek w Wirtualnej Polsce. – Nie, to jest kłamstwo. Coś było, ale trochę inaczej – powiedział.

– Bliskie mojemu sercu jest, by utworzyć dwie listy wyborcze. Jedną listę centroprawicową, którą PSL mógłby tworzyć potencjalnie z Koalicją Obywatelską, a drugą centrolewicową, w której jedną z ról odgrywałaby Nowa Lewica – przyznał.

Sondaż wykonano w dniach 19-20 sierpnia na próbie 1001 dorosłych Polaków.

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