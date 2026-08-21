Polaków zapytano, czy zagłosowaliby na wspólną listę "prawicy" do Sejmu. Wyniki sondażu

W najnowszym sondażu SW Research na zlecenie Onetu ankieterzy zapytali respondentów: "Czy zagłosował(a)byś na wspólną listę PiS, Konfederacji oraz Rozwoju Plus w najbliższych wyborach parlamentarnych?".

Jest to wariant czysto teoretyczny, niemający odzwierciedlenia w realnej sytuacji politycznej, ponieważ taka lista nie jest rozważana i została wykluczona przez Konfederację. Formacja ta jest zainteresowana paktem prezydenckim, ale do Senatu, gdzie miałyby startować połączone siły: PiS, Konfederacji, Korony Brauna i prawdopodobnie Rozwoju Plus Morawieckiego, o ile partia byłego premiera utrzyma się sondażowo. Warunkiem jest objęcie takiego przedsięwzięcia patronatem przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ewentualna koalicja między tymi partiami w Sejmie, miałaby zawiązać się już po wyborach.

Czysto hipotetyczna lista "prawicy" do Sejmu. Sondaż

Jak odpowiedzieli uczestnicy badania? Otóż okazuje się, że gdyby powstała taka wspólna lista, nie wypadłoby to najlepiej.

Ponad połowa (53,6 proc.) Polaków deklaruje, że nie zagłosowałaby na ewentualną wspólną listę PiS, Konfederacji oraz Rozwoju Plus. Za oddaniem głosu na tak zbudowaną formację polityczną opowiada się 26 proc. badanych.

Zdania w tej sprawie nie ma 20,5 proc. osób, które wzięły udział w badaniu.

Mężczyźni bardziej skłonni poprzeć listę PiS, Konfederacja, Rozwój Plus niż kobiety

Do ewentualnej koalicji trzech "prawicowych" ugrupowań bardziej przekonani są mężczyźni niż kobiety. W tej pierwszej grupie nadal ponad połowa (51,7 proc.) badanych twierdzi, że nie odda na nią głosu, ale już 32 proc. ankietowanych jest za takim rozwiązaniem. Zdania nie ma 16,4 proc. osób z tej grupy. 55,3 proc. kobiet wybrało odpowiedź "nie", a tylko 20,4 proc. wskazało opcję "tak". Zdania nie ma 24,3 proc. badanych.

Młodsi bardziej chętni, starsi mniej

Najmocniej do wspólnego startu PiS, Konfederacji i Rozwoju Plus przekonani są wyborcy do 24. roku życia. (37,8 proc. pytanych). Najmniej skłonni do głosowania na tak zbudowaną formację są wyborcy powyżej 50. roku życia. (61,6 wskazało, że nie zagłosuje na taką listę.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 18-19 sierpnia 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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