Chopin Tower w Warszawie. Sprzedaż projektu za ponad 50 mln euro

Na mocy zawartej umowy spółka pozostanie odpowiedzialna za realizację i budowę projektu. To pierwsza transakcja w nowym modelu działania Grupy, w którym Ghelamco realizuje projekty dla inwestorów zewnętrznych, bez konieczności ich finansowania i pozostawania ich właścicielem aż do ukończenia.

"Niedawno ogłoszony list intencyjny zamieniamy w wiążącą, warunkową umowę sprzedaży. To najlepszy dowód, że nasz nowy model realizowania kolejnych inwestycji nie jest tylko deklaracją, ale zaczyna realnie funkcjonować. Projekt Chopin Tower trafi do nowego inwestora w momencie, w którym mamy już ostateczne pozwolenie na budowę, a my pozostaniemy odpowiedzialni za cały proces deweloperski – od dokończenia projektowania, przez budowę, po ewentualną komercjalizację. [...] To pierwszy z dwóch warszawskich projektów, których budowę chcemy rozpocząć w 2027 r. wspólnie z silnymi partnerami kapitałowymi, przy istotnie mniejszym własnym zaangażowaniu finansowym" – powiedziała dyrektor zarządzająca Agnieszka Ciupak, cytowana w komunikacie.

Chopin Tower w Warszawie

Zawarcie umowy przyrzeczonej, finalizującej transakcję, uzależnione jest od niewykonania przez m.st. Warszawę prawa pierwokupu dotyczącego części nieruchomości i planowane jest na czwarty kwartał 2026 r., podano także.

Chopin Tower powstanie u zbiegu ulic Wroniej i Grzybowskiej na warszawskiej Woli, w bezpośrednim sąsiedztwie Warsaw Spire oraz sprzedanego w ostatnich dniach przez Ghelamco biurowca The Bridge, przy placu Europejskim. Chopin Tower to około 130-metrowy wieżowiec biurowo-usługowy o 30 kondygnacjach nadziemnych, oferujący około 40 tys. m2 powierzchni biurowej oraz około 800 m2 powierzchni handlowo-gastronomicznej.

Ghelamco Poland jest częścią Ghelamco – europejskiej grupy deweloperskiej działającej na rynku nieruchomości od 1985 roku. Obecna w Polsce od 1991 roku spółka zrealizowała dotychczas ponad 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej, mieszkaniowej i wielofunkcyjnej. Do jej flagowych projektów należą Warsaw Spire, Warsaw UNIT, The Warsaw HUB oraz The Bridge.

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