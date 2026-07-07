Słynny warszawski drapacz chmur sprzedany. Kwota przyprawia o zawrót głowy

"The Bridge to 174-metrowy biurowiec zlokalizowany w sercu dynamicznie rozwijającej się centralnej dzielnicy biznesowej Warszawy, zaledwie 500 metrów od należącego do Eastnine budynku Warsaw Unit. Inwestycja została ukończona w 2025 r. przez belgijskiego dewelopera Ghelamco i oferuje 55,3 tys. m2 powierzchni najmu oraz 280 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. [...] W skład kompleksu wchodzi również odrestaurowany, pięciokondygnacyjny zabytkowy budynek Bellona, zintegrowany z wieżowcem wspólnym lobby" – czytamy w komunikacie.

Drapacz chmur na sprzedaż

Obiekt jest obecnie wynajęty w 92 proc. siedmiu najemcom. Dwóch największych odpowiada łącznie za 76 proc. wynajętej powierzchni. Erste Bank Polska wynajmuje ok. 25 tys. m2 na najwyższych 19 kondygnacjach. Visa wynajęła ok. 17 tys. m2 na potrzeby globalnego centrum technologiczno-produktowego tworzonego w Polsce. Wśród pozostałych najemców znajdują się Grant Thornton, Astellas, Instytut Francuski oraz EssilorLuxottica. Roczna wartość czynszów wynosi 18,2 mln euro, a średni okres obowiązywania umów najmu przekracza 10 lat. Umowy zawarto w formule triple net, z coroczną indeksacją czynszów powiązaną z europejską inflacją, wymieniono w komunikacie

"Transakcja zostanie przeprowadzona w formie zakupu aktywów od polskiej spółki Ghelamco The Bridge i ma zostać sfinalizowana w IV kwartale 2026 r., po objęciu powierzchni przez większość najemców. Cena zakupu opiera się na wartości nieruchomości wynoszącej 300 mln euro, pomniejszonej o czynsze dotyczące jeszcze nieobjętych powierzchni, koszty aranżacji dla najemców oraz okresy bezczynszowe, również w odniesieniu do niewynajętych lokali. Wstępna cena transakcji wynosi około 260 mln euro" – czytamy dalej.

Szwedzi w Warszawie

Zakup ma zostać sfinansowany z istniejących środków pieniężnych, pięcioletniego zabezpieczonego kredytu bankowego o wartości 180 mln euro udzielonego przez Erste Group oraz środków pozyskanych z refinansowania zadłużenia istniejącego portfela nieruchomości. Emisja nowych akcji nie będzie konieczna do sfinansowania transakcji. Zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w tym uzyskania finansowania, wskazano także.

"Cieszymy się, że możemy wzbogacić nasze portfolio o kolejny flagowy obiekt w najbardziej atrakcyjnej części Warszawy. Dzięki przejęciu The Bridge podwajamy naszą pozycję na tym rynku, a Warszawa staje się największym pojedynczym rynkiem Eastnine" – powiedział prezes Eastnine Kęstutis Sasnauskas, cytowany w komunikacie.

Eastnine to szwedzka firma z branży nieruchomości, która koncentruje się na nowoczesnych powierzchniach biurowych w najlepszych lokalizacjach na wybranych rynkach w Polsce i krajach bałtyckich. Eastnine jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm w segmencie Mid Cap, Real Estate.

Ghelamco Poland działa na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Przez ok. 30 lat, jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając 1,1 mln m2 powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej.

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