Zwrot w sprawie "dwóch wież". Szefernaker: Przyjdzie czas rozliczyć kłamstwa

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. O sprawie poinformowało jako pierwsze Radio Wnet. Mec. Roman Giertych, pełnomocnik Geralda Birgfellnera, austriackiego biznesmana, który w postępowaniu miał status pokrzywdzonego, zapowiedział zażalenie na decyzję prokuratury.

Sprawa "dwóch wież" dotyczyła doprowadzenia Geralda Birgfellnera do rzekomo niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. W połowie czerwca w sprawie przesłuchiwany był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Austriacki biznesmen zarzucał politykowi "dokonanie oszustwa".

W 2019 r. prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie niedoszłych planów wybudowania dwóch wieżowców na, należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna, działce w Warszawie. W lutym 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Jednak w lutym 2025 r. kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie podjęło decyzję o wszczęciu śledztwa.

Szefernaker: Przyjdzie czas rozliczyć kłamstwa

"Od lat budowali swoją siłę polityczną na fałszywych opowieściach, kłamstwach, półprawdach i wygodnych mitach. Sprawa »dwóch wież« miała być ich wielkim oskarżeniem. Miała być symbolem. Miała przykrywać brak programu, brak odpowiedzialności i brak szacunku dla faktów. Dziś postępowanie zostało umorzone. Prawdy nie da się zakrzyczeć konferencjami, emocjami i politycznym teatrem" – zauważył Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.

"Wielu z nich nie byłoby dziś w życiu publicznym, gdyby nie Donald Tusk – jego patronat, jego decyzje i jego polityczny system. Polacy mają dobrą pamięć. Przyjdzie czas rozliczyć kłamstwa, na których przez lata budowano kariery" – stwierdził na platformie X prezydencki minister.

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