Podwyżki w służbie zdrowia. Szefowa resortu zatwierdziła zmiany

W czwartek w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikowano decyzję szefowej resortu zdrowia oraz powiązane z nią obwieszczenie.

"Zatwierdzam wariant I Rekomendacji nr 84/2026 z dnia 9 czerwca 2026 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniający skutki realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, komponent inflacyjny oraz pozostałe zmiany przedstawione w zaktualizowanej rekomendacji przekazanej przy piśmie z dnia 29 czerwca 2026 r." – przekazała minister.

Wyższe pensje dla służby zdrowia

Co to oznacza w praktyce? Wyższe pensje otrzymają m.in. lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci oraz ratownicy medyczni. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy wydatki NFZ wzrosną z tego powodu o 9,25 mld złotych. Z kolei wartości kontraktów placówek z NFZ wzrośnie o 5,5 proc.

MZ wyjaśniło, że konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z przepisów dotyczących minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które wiążą płace medyków z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. W 2026 r. podstawa ta wynosi 10 595,24 zł.



Wyższe wynagrodzenia obejmą m.in. rezydentów specjalizujących się w anestezjologii, chirurgii ogólnej, pediatrii, psychiatrii oraz medycynie rodzinnej. Ministerstwo liczy, że preferencyjne stawki zachęcą młodych lekarzy do wyboru deficytowych specjalizacji.



Rozporządzenie przewiduje także utrzymanie wyższych wynagrodzeń dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli specjalizację z ortodoncji przed 1 lipca 2020 r. Zachowają oni prawo do stawek przewidzianych dla dziedzin priorytetowych do końca szkolenia.



Według szacunków resortu zdrowia zmiany obejmą ok. 52 tys. lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.



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