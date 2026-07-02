Minister zdrowia ujawniła 128 tys. zł dochodu. Okazuje się, że sprawę bada prokuratura

Chodzi o 128 tys. zł brutto za doradztwo dla Województwa Podlaskiego.

Najpierw pytania, potem wymijające odpowiedzi

Sprawa zaczęła się od wywiadu dla Wirtualnej Polski. Dziennikarze zwrócili uwagę na jedną z pozycji w oświadczeniu majątkowym minister – 725 tys. zł brutto "innych osiągniętych dochodów". Problem polegał na tym, że w dokumencie nie wskazano źródła tych pieniędzy. Podczas rozmowy Sobierańska-Grenda była o to pytana kilkukrotnie, ale nie podała konkretów. – Wszystko jest jawne. Z rzetelnie i uczciwie wykonywanej pracy, czy to w roli radcy prawnego, zarządzającego czy wykładowcy. Biorę pełną odpowiedzialność za moje życie zawodowe – odpowiadała.

Dopiero po kolejnych pytaniach i narastającej presji ministerstwo zaprezentowało w mediach społecznościowych rozbicie tej kwoty.

128 tys. zł z Podlasia

Z ujawnionych danych wynika, że na 725 tys. zł składają się:

530 221,66 zł brutto ze Szpitali Pomorskich (w tym pensja, premia i odszkodowanie za zakaz konkurencji),

128 tys. zł brutto z umowy z Województwem Podlaskim,

pozostała część z działalności naukowo-dydaktycznej.

To właśnie kontrakt z Podlasiem okazuje się najbardziej problematyczny. Umowę podpisano 23 grudnia 2024 roku. Sobierańska-Grenda miała otrzymywać 32 tys. zł brutto miesięcznie przez cztery miesiące, do 22 kwietnia 2025 roku. Łącznie: 128 tys. zł.

Przedmiotem zawartej z minister zdrowia umowy miało być przygotowanie długofalowej strategii funkcjonowania i konsolidacji pięciu podlaskich placówek medycznych:

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,

Szpitala Wojewódzkiego im. Śniadeckiego,

Białostockiego Centrum Onkologii,

szpitala psychiatrycznego w Choroszczy,

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Po stronie samorządu dokument podpisali wicemarszałkowie Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

Zlecenie nie zostało wykonane?

Pierwsze poważne zastrzeżenia dotyczące umowy pojawiły się w październiku 2025 roku. Radni PiS przeanalizowali dokumentację i uznali, że efekt pracy minister nie odpowiadał zapisom umowy. Były marszałek województwa Artur Kosicki mówił wprost, że przygotowano jedynie „wstępny projekt strategii”, a nie pełną strategię. – To zlecenie po prostu nie zostało wykonane w całości tak, jak zostało określone w przedmiocie umowy – przekonywał.

Według polityków PiS brakowało kluczowych dokumentów: harmonogramów zmian, projektów uchwał czy formalnych scenariuszy połączenia placówek. Pojawiły się też pytania o sposób rozliczenia. Kosicki zwracał uwagę, że za zaledwie osiem dni obowiązywania umowy, od 23 do 31 grudnia 2024 roku, wystawiono rachunek na 10 tys. zł.

Prokuratura weszła do gry

W październiku radni PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury. Dwa miesiące później, 11 grudnia 2025 roku, Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe wszczęła śledztwo. Postępowanie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd województwa podlaskiego przy nadzorze i rozliczeniu tej umowy.

Śledczy badają okres od grudnia 2024 do kwietnia 2025 roku. Co ważne, śledztwo nie dotyczy wyłącznie urzędników. W zawiadomieniu wymieniono również samą Sobierańską-Grendę. Minister odrzuca zarzuty. Twierdzi, że projekt został wykonany "zgodnie z umową i z należytą starannością". Podobne stanowisko prezentuje marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, który uważa, że cała sprawa ma charakter polityczny.

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