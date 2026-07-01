Minister zdrowia zarobiła ponad pół miliona w Szpitalach Pomorskich. Ujawnia szczegóły

Chodzi o wpisane w dokumencie 725 tys. zł brutto "innych osiągniętych dochodów" za 2025 rok. Po fali pytań i krytyki szefowa resortu zdecydowała się ujawnić, skąd pochodzą pieniądze.

Najpierw unikała odpowiedzi

Sprawa nabrała rozgłosu po wtorkowym wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Dziennikarz zapytał minister, co składa się na wysoką kwotę wpisaną w rubryce "inne osiągnięte dochody". Sobierańska-Grenda nie odpowiedziała wtedy wprost. – To jest rzetelnie podany dochód. Wszystko jest jawne. Z rzetelnie i uczciwie wykonywanej pracy, czy to w roli radcy prawnego, zarządzającego czy wykładowcy. Biorę pełną odpowiedzialność za moje życie zawodowe – mówiła.

Jej odpowiedź wywołała kolejne pytania, a temat szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych w mediach społecznościowych.

530 tys. zł ze Szpitali Pomorskich i 128 tys. zł z Podlasia

Dzień później minister opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym szczegółowo wytłumaczyła podaną kwotę. Jak wyjaśniła, największą część stanowi 530 221,66 zł brutto. W tej sumie zawiera się część stała wynagrodzenia za 2025 rok, część zmienna za 2024 rok, a także odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wynikającego z kontraktu menedżerskiego ze spółką Szpitale Pomorskie. Sobierańska-Grenda przypomniała, że zanim trafiła do rządu, przez ponad osiem lat była prezesem tej spółki.

Drugą dużą pozycją jest 128 tys. zł brutto za współpracę z Województwem Podlaskim. Jak zaznaczyła minister, projekt zakończył się w kwietniu 2025 roku, czyli jeszcze przed objęciem funkcji w resorcie zdrowia. Pozostała część kwoty to wynagrodzenie za działalność naukowo-dydaktyczną.

"To jedyna dodatkowa aktywność"

Minister podkreśliła, że po objęciu urzędu nie prowadzi żadnej innej działalności zarobkowej poza pracą naukową. – Po objęciu urzędu Ministra Zdrowia moją jedyną dodatkową aktywnością jest działalność naukowo-dydaktyczna, na co pozwalają przepisy. Działalność ta nie ma żadnego wpływu na realizowanie obowiązków Ministra Zdrowia – zapewniła.

Sobierańska-Grenda zaznaczyła też, że została powołana na stanowisko 24 lipca 2025 roku, a jej oświadczenie obejmuje cały rok, również okres sprzed wejścia do rządu.

"Nie miałam takiego obowiązku"

W swoim wpisie minister zwróciła uwagę, że zdecydowała się upublicznić oświadczenie majątkowe, choć – jak podkreśla – nie była do tego zobowiązana. – Ceniąc transparentność w życiu publicznym informuję, że moje oświadczenie majątkowe zostało opublikowane, chociaż nie miałam takiego obowiązku – napisała.

Na koniec dodała, że "od początku swojej kariery konsekwentnie stoi po stronie przejrzystości życia publicznego".

Czytaj też:

Minister zdrowia zarobiła ponad 700 tysięcy złotych. "Z uczciwie wykonywanej pracy" Czytaj też:

Minister zdrowia zabrała głos w aferze: Państwo zadziałało prawidłowo