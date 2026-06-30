Lekarze rezydenci dostaną podwyżki. Nowe stawki od 1 lipca

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że wynagrodzenie zasadnicze lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w dziedzinach priorytetowych wyniesie 11 654,76 zł brutto miesięcznie w pierwszych dwóch latach szkolenia oraz 12 714,29 zł po tym okresie.

W przypadku pozostałych specjalizacji stawki wyniosą odpowiednio 10 595,24 zł brutto oraz 10 913,10 zł brutto miesięcznie.

Podwyżki dla lekarzy rezydentów od 1 lipca

MZ wyjaśniło, że konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z przepisów dotyczących minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które wiążą płace medyków z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. W 2026 r. podstawa ta wynosi 10 595,24 zł.

Wyższe wynagrodzenia obejmą m.in. rezydentów specjalizujących się w anestezjologii, chirurgii ogólnej, pediatrii, psychiatrii oraz medycynie rodzinnej. Ministerstwo liczy, że preferencyjne stawki zachęcą młodych lekarzy do wyboru deficytowych specjalizacji.

Decyzja Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie przewiduje także utrzymanie wyższych wynagrodzeń dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli specjalizację z ortodoncji przed 1 lipca 2020 r. Zachowają oni prawo do stawek przewidzianych dla dziedzin priorytetowych do końca szkolenia.

Według szacunków resortu zdrowia zmiany obejmą ok. 52 tys. lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.

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