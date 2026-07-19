"Ustawa poszła znacznie dalej". Szefernaker wyjaśnia powody weta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w piątek zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą.

– Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa – tłumaczył swoją decyzję.

Ustawa o statusie osoby najbliższej zawetowana

Karol Nawrocki ocenił, że rządowa propozycja to nie tylko techniczne regulacje ułatwiające codzienne funkcjonowanie – jej istotą było stworzenie nowej sformalizowanej instytucji prawa rodzinnego, wyposażonej w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich: rejestrację związków, ustawowe obowiązki wzajemnego szacunku, lojalności, pomocy i troski oraz przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne.

– A więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą i bez pełnego katalogu zobowiązań wynikających z małżeństwa – podkreślił.

Prezydent zastrzegł przy tym, że weto nie zamyka dyskusji o problemach osób bliskich i że dostrzega on potrzebę uregulowania sytuacji, w których człowiek potrzebuje pomocy zaufanej osoby w sprawach zdrowotnych, organizacyjnych, administracyjnych i osobistych.

Po wecie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku prezydenta krytykowała koalicja rządowa.

Szefernaker tłumaczy powody weta

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, przypomniał w niedzielę na platformie X, że "prezydent Karol Nawrocki opowiadał się w kampanii wyborczej za statusem osoby najbliższej, który miał rozwiązywać konkretne problemy życiowe: dostęp do informacji medycznej, reprezentację przed instytucjami czy sprawy opiekuńcze".

"Rządowa ustawa poszła znacznie dalej: przewidywała formalną umowę o wspólnym pożyciu, rejestrację w USC, wspólność majątkową czy wspólne rozliczenie PIT. To nie był wyłącznie status osoby najbliższej, lecz sformalizowana instytucja związku wywołująca wiele skutków zbliżonych do małżeństwa" – wskazał prezydencki minister.

Paweł Szefernaker dodał, że "takie są argumenty merytoryczne". "Wszystko inne, co przedstawiają dzisiaj politycy koalicji, to POLITYKA" – ocenił.

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