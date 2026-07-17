"Hańba". Wicepremier grzmi na prezydenta w emocjonalnym wpisie

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że zawetował regulację o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę zawierającą przepisy wprowadzające. Swoje uzasadnienie dokładnie omówił w nagraniu opublikowanym na X.

Decyzja głowy państwa wywołała lawinę negatywnych komentarzy ze strony polityków koalicji. Głos zabrał m.in. wicepremier z ramienia Lewicy Krzysztof Gawkowski. W pełnym emocji wpisie polityk zarzucił Nawrockiemu cały szereg przewin.

Gawkowski grzmi na Nawrockiego: Weto wobec konkretnych ludzi

Zdaniem ministra cyfryzacji prezydent Nawrocki "upokorzył tysiące Polek i Polaków", mówiąc im: "Wasze rodziny są mniej ważne. Wasze życie mniej znaczy".

"To weto jest hańbą. Nie dlatego, że zatrzymało jedną ustawę. Dlatego, że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, iż we własnym kraju są traktowani jak ludzie drugiej kategorii" – wyraził swoją opinię Gawkowski.

"To nie jest weto wobec ustawy. To weto wobec konkretnych ludzi. Wobec osób, które po latach wspólnego życia nadal nie będą mogły odwiedzić partnera w szpitalu. Nadal nie będą mogły uzyskać informacji o jego stanie zdrowia. Nadal nie będą mogły decydować o leczeniu ukochanej osoby wtedy, gdy liczy się każda minuta" – czytamy dalej.

"Pogarda ubrana w prezydencki podpis"

W ocenie ministra nie mamy do czynienia "z obrona żadnych wartości", jak mówił prezydent. "To jest państwowo usankcjonowane wykluczenie. To jest pogarda ubrana w prezydencki podpis!" – napisał.

"Prezydent, który obiecywał być głową wszystkich Polek i Polaków, wybrał nienawiść zamiast wspólnoty. Dehumanizację zamiast szacunku. Dyskryminację zamiast równości. Wykluczenie zamiast odpowiedzialności. Historia surowo ocenia polityków, którzy wykorzystują urząd państwa do dzielenia obywateli na lepszych i gorszych. Dzisiaj Karol Nawrocki dopisał do tej historii własny rozdział" – twierdzi Gawkowski.

"Nie odpuścimy. Ta ustawa wróci, a w Sejmie znajdzie się większość, która odrzuci politykę pogardy i przywróci państwo, które chroni wszystkich obywateli – nie tylko tych, których akceptuje prawica" – zapowiedział jeden z liderów Lewicy.

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