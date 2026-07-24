Koalicja może przegrać wybory? Czarzasty ostrzega

Włodzimierz Czarzasty uważa, że pomimo coraz gorszych wyników sondażowych obóz rządzący nie jest bez szans na zachowanie władzy. Marszałek Sejmu wskazuje, że dopiero pod koniec tej kadencji obywatele odczują pozytywne skutki decyzji Koalicji 15 października.

– Po pierwsze badania są różne. Po drugie mamy do wyborów jeszcze półtora roku, a polityka jest bardzo zmienna. Po trzecie patrzę optymistycznie, bo powinniśmy wystrzegać się liderów, którzy nie wierzą w zwycięstwo i w przyszłość – powiedział.

Wśród sukcesów rządu Czarzasty wymienił politykę mieszkaniową oraz wprowadzenie renty wdowiej. Jednocześnie polityk przyznaje, że obecne wyniki sondażowe to ewidentna żółta kartka dla rządzących. Marszałek Sejmu wskazał, że konieczne jest uzdrowienie sytuacji w służbie zdrowia. Inaczej utrzymanie władzy może być poważnym problemem.

– Mamy sytuację związaną z ochroną zdrowia i uważam, że jeśli jej problemy nie zostaną rozwiązane przez półtora roku, to będzie to spory przyczynek do przegranej w wyborach – powiedział.

Polityk przeprosił również za brak rozliczeń poprzedniej władzy.

– Są ograniczenia, ale ludzie mają prawo mówić, że nie zrealizowaliśmy wszystkiego co obiecaliśmy. Mają rację. Zachowując się z pokorą przepraszam za wszystkie rzeczy, które nie zostały "dowiezione" – wskazał.

Polacy źle oceniają sytuację w kraju

Nastroje społeczne Polaków wyraźnie kierują się ku pesymistycznym scenariuszom. Jak wskazuje CBOS, pogorszeniu uległy zwłaszcza oceny sytuacji politycznej i prognozy poziomu życia respondentów.

Aż 51 proc. respondentów negatywnie ocenia sytuację polityczną w kraju. To wzrost o 10 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badanie. To najgorszy wynik od przejęcia władzy przez Donalda Tuska w 2023 roku.

Odsetek osób dobrze oceniających sytuację gospodarczą w Polsce spadł do 34 proc. W czerwcu było to 37 proc. Wciąż jednak większość stanowią ci, którzy oceniają ją jako dobrą.

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