"Niemcy powinni się nimi zająć". Zełenski ostro o swoich rodakach

We wtorek Zełenski przybył do Berlina, gdzie spotkał się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. W trakcie wspólnej konferencji prasowej ukraiński prezydent podkreślił, że walczący na froncie żołnierze potrzebują rotacji. Tymczasem tysiące młodych Ukraińców wyjechało zagranicę. Zełenski wskazał, że powinni oni bronić swojego kraju.

– Zgadzam się z panem co do tych młodych ludzi, którzy są w wieku mobilizacyjnym i wyjechali za granicę. Wyjechali tymczasowo, ale okazało się, że wyjechali na lata. I wielu z nich wyjechało z naruszeniem obowiązujących przepisów ukraińskich – powiedział Zełenski.

Według ukraińskiego prezydenta, tą kwestię powinny zająć się odpowiednie służby, także niemieckie.

– Jeśli chodzi o tych ludzi, nasze Siły Zbrojne chciałyby, żeby wrócili. Absolutnie, absolutnie. Bo sprawiedliwość jest potrzebna. Mamy żołnierzy na froncie, a oni potrzebują rotacji. I choć są żelazni, jak mówią ukraińscy żołnierze, to bądźmy szczerzy – mają rodziny. Bronią swojego domu, a nie tylko całego państwa. Ale odpowiedzialność musi ponieść każdy obywatel Ukrainy, który ma ku temu siły – to zarówno konstytucyjny obowiązek, jak i czas mobilizacji – podkreślił Zełenski.

Ukraiński prezydent dodał, że prawo do wyjazdu mają tylko osoby, które nie osiągnęły wieku mobilizacyjnego.

Ukraińcy opuszczają kraj

Jak informowała w minionym roku "Rzeczpospolita" od 26 sierpnia do 10 listopada 2025 roku o status UKR powiązany z numerem PESEL wystąpiło w Polsce 49,7 tys. Ukraińców, podczas gdy w pierwszych dwóch miesiącach 2025 r. takich wniosków było jedynie 16 tys. Status UKR daje prawo legalnego pobytu (obecnie do 4 marca 2026 r.), pracy, dostępu do edukacji i świadczeń. Traci się go po wyjeździe z Polski na ponad 30 dni, ale można ponownie wystąpić o jego nadanie.

Komisarz Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinets stwierdził, że do końca 2025 roku kraj opuściło 11 milionów obywateli Ukrainy. Dodał, że oficjalne statystyki Ministerstwa Spraw Zagranicznych są nieco niższe. Resort wskazuje, że kraj opuściło 8,5 miliona obywateli.

