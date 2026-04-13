Zmiana władzy na Węgrzech. Fico i Zełenski zabrali głos

Po 16 latach rządów Fidesz Viktora Orbana odda władzę na Węgrzech. W wyborach parlamentarnych 12 kwietnia koalicja Fideszu i KDNP przegrała z opozycyjną partią TISZA, kierowaną przez Petera Magyara. Wybory były z uwagą obserwowane przez całą Europę między innymi jako starcie obozów suwerenistycznego i probrukselskiego. Nie jest tajemnicą, że na porażkę Orbana liczyli rządzący w Kijowie. Nieco inna perspektywa była natomiast w Bratysławie. Po ogłoszeniu wyników najważniejsi politycy z tych stolic zabrali głos.

Zełenski: Europa i każdy naród europejski musi się wzmacniać

Zełenski pogratulował Peterowi Magyarowi i kierowanemu przez niego ugrupowaniu zdecydowanego zwycięstwa. "Ważne jest, gdy przeważa konstruktywne podejście" – podkreślił. Prezydent Ukrainy dodał, że Kijów zawsze dążył do dobrych relacji sąsiedzkich ze wszystkimi państwami w Europie i wyraził gotowość do rozwijania współpracy z Węgrami.

"Europa i każdy naród europejski musi się wzmacniać, a miliony Europejczyków dążą do współpracy i stabilności. Jesteśmy gotowi na spotkania i wspólną konstruktywną pracę na rzecz obu narodów, a także pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie" – napisał Zełenski.

Zmiana na Węgrzech. Fico: Cele rządu Słowacji niezmienne

Premier Słowacji także odniósł się do węgierskiego rozstrzygnięcia za pośrednictwem X. Zaznaczył, że z pełnym szacunkiem przyjmuje decyzję obywateli Węgier w wczorajszych wyborach parlamentarnych i jest gotowy na intensywną współpracę z nowym premierem Węgier, któremu złożył gratulacje.

Fico nadmienił, ze cele rządu Słowacji pozostają niezmienne. Wymienił trzy punkty. Po pierwsze zaangażowanie Słowacji w przyjazne i wzajemnie korzystne relacje z Węgrami, a także w zapewnienie ponadstandardowej pozycji mniejszościom narodowym żyjącym w naszych krajach. Po drugie "rząd Słowacji popiera odrodzenie formatu Grupy Wyszehradzkiej". Trzeci punkt to "wspólne podejście z Węgrami w ochronie naszych interesów energetycznych".

"Uważam, że istnieje silne zainteresowanie ze strony Słowacji, Węgier i całej Europy Środkowej odbudową funkcjonowania rurociągu naftowego Przyjaźń" – podkreślił.

