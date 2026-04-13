Czarzasty atakuje Nawrockiego "Putinem". Coś mu przypomniano

W tym tonie głos zabrał marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty. "Został Panu tylko Putin Panie Prezydencie. Pamiętamy Pana ostatnią wizytę w Budapeszcie" – oznajmił lider Lewicy. Do swojego wpisu załączył zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Viktorem Orbanem.

Warzecha: Niebywały śmiech historii

W reakcji pojawiły się komentarze wskazujące, że nie jest zbyt stosownym, by akurat marszałek Czarzasty wypominał komukolwiek rzekome powiązania z Rosją.

"Swoją drogą to jest jednak jakiś niebywały śmiech historii, że ze związków z Rosją robi komukolwiek zarzuty postkomuch, który wstępował do PZPR zaraz po stanie wojennym (albo nawet jeszcze w trakcie – nie pochwalił się)" – skomentował wpis marszałka Sejmu Łukasz Warzecha.

TISZA wygrała wybory na Węgrzech

Według danych węgierskiej komisji wyborczej (98,93 komisji wyborczych) TISZA zdobyła 53,06 proc. głosów, Fidesz 38,43 procent. Daje to TISZY 138 mandatów, a Fideszowi 55 miejsc.

Orban pogratulował liderowi TISZY wygranej i zapewnił, że Fidesz będzie wspierał ojczyznę i naród węgierski z opozycji. – Musimy wyleczyć rany, ale potem znów ruszamy do pracy. Wszystkim życzę piękniejszych wieczorów niż ten. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Niech żyją Węgry! Niech żyją Węgrzy! – powiedział polityk.

W głosowaniu zostało wyłonionych 199 deputowanych jednoizbowego parlamentu. 106 zostało wybranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 z list krajowych. Zgodnie z tamtejszą ordynacją wyborczą, w każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Poza Fideszem i TISZĄ niewiele partii miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Część formacji opozycyjnych wycofało się z wyścigu i poparło TISZĘ. Według sondaży największe szanse na mandaty miała prawicowa Mi Hazank Mozgalom (Ruch Naszej Ojczyzny). Według danych 98,93 komisji wyborczych Mi Hazank wywalczył 5,83 proc. głosów.

O wadze wyborów świadczy gigantyczna frekwencja. Już o godz. 18:30 sięgnęła 77,8 proc. uprawnionych do głosowania. W wyborach parlamentarnych w 2022 r. końcowa frekwencja wyniosła 69,59 procent.

Czytaj też:

Obama zachwycony po przegranej Orbana. Pisze o PolsceCzytaj też:

"Halo, Peter?". Zadowolony Tusk zadzwonił do Magyara