Wybory na Węgrzech. Wyniki z 99 proc. komisji wyborczych

W niedzielnym wyborach parlamentarnych rządzącą koalicja Fideszu i KDNP przegrała z opozycyjną partią TISZA, kierowaną przez Petera Magyara.

TISZA pokonała Fidesz

Według danych węgierskiej komisji wyborczej (98,93 komisji wyborczych) TISZA zdobyła 53,06 proc. głosów, a Fidesz 38,43 procent. Daje to TISZY 138 mandatów i większośc konstytucyjną, a Fideszowi 55 miejsc.

Orban pogratulował liderowi TISZY wygranej i zapewnił, że Fidesz będzie wspierał ojczyznę i naród węgierski z opozycji. – Musimy wyleczyć rany, ale potem znów ruszamy do pracy. Wszystkim życzę piękniejszych wieczorów niż ten. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Niech żyją Węgry! Niech żyją Węgrzy! – powiedział polityk.

Wybory na Węgrzech

W głosowaniu zostało wyłonionych 199 deputowanych jednoizbowego parlamentu. 106 zostało wybranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 z list krajowych. Zgodnie z tamtejszą ordynacją wyborczą, w każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Poza Fideszem i TISZĄ niewiele partii miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Część formacji opozycyjnych wycofało się z wyścigu i poparło TISZĘ. Według sondaży największe szanse na mandaty miała prawicowa Mi Hazank Mozgalom (Ruch Naszej Ojczyzny). Według danych 98,93 komisji wyborczych Mi Hazank wywalczył 5,83 proc. głosów.

O wadze wyborów świadczy gigantyczna frekwencja. Już o godz. 18:30 sięgnęła 77,8 proc. uprawnionych do głosowania. W wyborach parlamentarnych w 2022 r. końcowa frekwencja wyniosła 69,59 procent.

Czytaj też:

