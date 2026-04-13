"Halo, Peter?". Zadowolony Tusk zadzwonił do Magyara

Przebywający w Korei Południowej Donald Tusk poinformował, że rozmawiał z liderem partii TISZA Peterem Magyarem i pogratulował mu zwycięstwa wyborczego.

Tusk: Jestem bardzo szczęśliwy

W nocy z niedzieli na poniedziałek szef rządu zamieścił krótkie inscenizowane nagranie, kiedy łączy się telefonicznie z Magyarem. – Jestem bardzo szczęśliwy – mówi na filmie, zwracając się do Magyara. Wpis opatrzył też hasłem: "Witamy znów w Europie".

Wcześniej Tusk opublikował wpis, w którym wysuwał sugestie dotyczące rzekomej "prorosyjskości" Orbana i suwerenistycznej formacji politycznej Fideszu.

"Węgry, Polska, Europa. Znowu razem! Wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele!" – napisał na platformie X szef polskiego rządu. "Rosjanie, do domu!" – dodał w języku węgierskim, powtarzając hasło, które pojawiało się na demonstracjach węgierskiej opozycji w trakcie kampanii wyborczej.

TISZA triumfuje. Po 16 latach będzie zmiana władzy w Budapeszcie

Według danych węgierskiej komisji wyborczej (98,93 komisji wyborczych) TISZA zdobyła 53,06 proc. głosów, a Fidesz 38,43 procent. Daje to TISZY 138 mandatów i większość konstytucyjną, a Fideszowi 55 miejsc.

Oprócz dwóch dominujących ugrupowań do parlamentu dostanie się prawicowa Mi Hazank Mozgalom (Ruch Naszej Ojczyzny). Według danych 98,93 komisji wyborczych wywodząca się z Jobbiku formacja wywalczyła 5,83 proc. głosów.

Orban: Ruszamy do pracy. Niech żyją Węgry

W niedzielny wieczór, gdy cząstkowe wyniki jasno pokazywały przewagę opozycji, Orban pogratulował liderowi TISZY wygranej i zapewnił, że Fidesz będzie wspierał ojczyznę i naród węgierski z opozycji. – Musimy wyleczyć rany, ale potem znów ruszamy do pracy. Wszystkim życzę piękniejszych wieczorów niż ten. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Niech żyją Węgry! Niech żyją Węgrzy! – powiedział polityk

