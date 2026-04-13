Obama zachwycony po przegranej Orbana. Pisze o Polsce

Jeden z wieloletnich i najbardziej wpływowych polityków obozu Partii Demokratycznej podzielił się swoimi uwagami za pośrednictwem platformy X. Były włodarz Białego Domu zaprezentował narrację o "zwycięstwie demokracji".

Obama: Zwycięstwo demokracji

"Zwycięstwo opozycji na Węgrzech wczoraj, podobnie jak polskie wybory w 2023 roku, jest zwycięstwem demokracji – nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Przede wszystkim jest to świadectwo odporności i determinacji narodu węgierskiego – oraz przypomnienie dla nas wszystkich, by nieustannie dążyć do sprawiedliwości, równości i praworządności" – napisał były prezydent Stanów Zjednoczonych.

TISZA z większością konstytucyjną

Według danych węgierskiej komisji wyborczej (98,93 komisji wyborczych) TISZA zdobyła 53,06 proc. głosów, a Fidesz 38,43 procent. Daje to TISZY 138 mandatów i większość konstytucyjną, a Fideszowi 55 miejsc.

Oprócz dwóch dominujących ugrupowań do parlamentu dostanie się prawicowa Mi Hazank Mozgalom (Ruch Naszej Ojczyzny). Według danych 98,93 komisji wyborczych wywodząca się z Jobbiku formacja wywalczyła 5,83 proc. głosów.

Orban pogratulował Magyarowi

W niedzielny wieczór, gdy cząstkowe wyniki jasno pokazywały przewagę opozycji, Orban pogratulował liderowi TISZY wygranej i zapewnił, że Fidesz będzie wspierał ojczyznę i naród węgierski z opozycji. – Musimy wyleczyć rany, ale potem znów ruszamy do pracy. Wszystkim życzę piękniejszych wieczorów niż ten. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Niech żyją Węgry! Niech żyją Węgrzy! – powiedział polityk.

"Halo, Peter?". Zadowolony Tusk zadzwonił do MagyaraCzytaj też:

Wybory na Węgrzech. Wyniki z 99 proc. komisji wyborczych