"Padło kłamstwo, kiedy sprostowanie?". TK ostro odpowiada na słowa Żurka

Waldemar Żurek był we wtorek gościem Polsatu News. Minister sprawiedliwości zarzucił prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, że ten nie złożył w należytym terminie oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Jak twierdzi Żurek, niedopełnienie tego obowiązku w praktyce "jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału [Konstytucyjnego – przyp. red.] urzędu".

– Zwróćmy uwagę, Bogdan Święczkowski w lutym 2022 roku zostaje wybrany na sędziego i jeszcze w lutym, za kilka dni, zostaje zaprzysiężony (...). A kiedy składa oświadczenie majątkowe? W maju – stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

– Ja myślę, że (...) prawnicy, być może też prokuratura powinna zbadać, czy to jest osoba, która jest uprawniona. Jeżeli ta sprawa zaistnieje w prokuraturze, to będziemy wszyscy ją oglądać – dodał były sędzia.

TK domaga się od Żurka sprostowania

Na słowa Żurka zareagował Trybunał Konstytucyjny. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że wypowiedź ministra Żurka zawiera "fałszywe informacje" na temat prezesa Bogdana Święczkowskiego.

TK zapewnił, że przed objęciem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył oświadczenie o swoim majątku 16 lutego 2022 roku. Tego samego dnia Święczkowski objął urząd prezesa TK. W tym samym 2022 roku, 25 marca Bogdan Święczkowski złożył drugie oświadczenie majątkowe, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o statusie sędziów TK, który nakłada na sędziów Trybunału obowiązek składania corocznych oświadczeń do 31 marca każdego roku".

"Trybunał Konstytucyjny oczekuje od Ministra Sprawiedliwości sprostowania nieprawdziwych informacji, które godzą w Prezesa Bogdana Święczkowskiego, sugerując, że sprawuje urząd sędziego Trybunału niezgodnie z prawem" – podkreślono w piśmie.

