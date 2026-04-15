"Padło kłamstwo, kiedy sprostowanie?". TK ostro odpowiada na słowa Żurka
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie

Dodano: 
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Trybunał Konstytucyjny domaga się od ministra sprawiedliwości sprostowania jego nieprawdziwych słów na temat prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Waldemar Żurek był we wtorek gościem Polsatu News. Minister sprawiedliwości zarzucił prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, że ten nie złożył w należytym terminie oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Jak twierdzi Żurek, niedopełnienie tego obowiązku w praktyce "jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału [Konstytucyjnego – przyp. red.] urzędu".

– Zwróćmy uwagę, Bogdan Święczkowski w lutym 2022 roku zostaje wybrany na sędziego i jeszcze w lutym, za kilka dni, zostaje zaprzysiężony (...). A kiedy składa oświadczenie majątkowe? W maju – stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

– Ja myślę, że (...) prawnicy, być może też prokuratura powinna zbadać, czy to jest osoba, która jest uprawniona. Jeżeli ta sprawa zaistnieje w prokuraturze, to będziemy wszyscy ją oglądać – dodał były sędzia.

TK domaga się od Żurka sprostowania

Na słowa Żurka zareagował Trybunał Konstytucyjny. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że wypowiedź ministra Żurka zawiera "fałszywe informacje" na temat prezesa Bogdana Święczkowskiego.

TK zapewnił, że przed objęciem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył oświadczenie o swoim majątku 16 lutego 2022 roku. Tego samego dnia Święczkowski objął urząd prezesa TK. W tym samym 2022 roku, 25 marca Bogdan Święczkowski złożył drugie oświadczenie majątkowe, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o statusie sędziów TK, który nakłada na sędziów Trybunału obowiązek składania corocznych oświadczeń do 31 marca każdego roku".

"Trybunał Konstytucyjny oczekuje od Ministra Sprawiedliwości sprostowania nieprawdziwych informacji, które godzą w Prezesa Bogdana Święczkowskiego, sugerując, że sprawuje urząd sędziego Trybunału niezgodnie z prawem" – podkreślono w piśmie.

Czytaj też:
Żurek śle pisma do władz Węgier. Chce dopaść Ziobrę i RomanowskiegoCzytaj też:
"Klaun Żurek" chce ścigać doradców Nawrockiego. Woś: Absolutny cyrk i kabaret

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Polsat News / Trybunał Konstytucyjny
Czytaj także