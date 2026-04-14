Żurek śle pisma do władz Węgier. Chce dopaść Ziobrę i Romanowskiego

Po utracie władzy na Węgrzech przez Viktora Orbana sytuacja Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy otrzymali azyl polityczny w tym kraju mocno się skomplikowała. Przede wszystkim dlatego, że lider zwycięskiej partii TISZA Peter Magyar zapowiada wydanie ich Waldemarowi Żurkowi.

Tymczasem minister sprawiedliwości i prokurator generalny nie zamierza tracić w tej sprawie czasu i podejmuje kolejne działania. Jak czytamy na stronie prokuratury, Żurek skierował we wtorek do władz Węgier dwa pisma dotyczące śledztwa prowadzonego przez stronę polską w sprawie nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Chce wiedzieć, co z ENA za Marcinem Romanowskim i przypomnieć tamtejszemu MSZ o prowadzonych wobec byłych ministrów śledztwach.

Ruch Żurka ws. Ziobry i Romanowskiego

Prokuratura Krajowa informuje, że "w pierwszym piśmie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Węgier o informację, czy przekazanemu przy piśmie z dnia 26 lutego 2026 r. europejskiemu nakazowi aresztowania, wydanemu przez polski sąd wobec Marcina R., ukrywającego się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nadano bieg, a jeśli tak – na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące jego wykonania. W piśmie wskazano również, że wcześniejszą odpowiedź strony węgierskiej z dnia 30 marca 2026 r. należało ocenić jako niewystarczającą. Ponadto Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się również o informację, czy Marcinowi R. przyznano status uchodźcy (prawo azylu), a jeśli tak – kiedy wydano taką decyzję".

W drugim piśmie skierowanym do szefa resortu spraw zagranicznych Węgier Waldemar Żurek przekazał informację o prowadzonym przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej śledztwie, w toku którego:

wobec Zbigniewa Z. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 26 przestępstw, a w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą mającą na celu popełnianie przestępstw, popełnienia szeregu przestępstw urzędniczych polegających na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień, przywłaszczenia i usiłowania przywłaszczenia środków publicznych w wielkich rozmiarach pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, a także utrudniania postępowania karnego i ukrywania dokumentów,

wobec Marcina R. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 19 przestępstw, a w tym udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, popełnienia szeregu przestępstw urzędniczych polegających na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień, przywłaszczenia i usiłowania przywłaszczenia środków publicznych w wielkich rozmiarach pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości".

Dalej czytamy m.in., że przekazując tę informację, minister Żurek zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Węgier z prośbą o potwierdzenie uzyskania statusu uchodźcy przez obu podejrzanych oraz wskazanie dat tych decyzji. "W przypadku potwierdzenia uzyskania przez Zbigniewa Z. i Marcina R. prawa azylu na terytorium Węgier, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do uchylenia tych decyzji" – podaje prokuratura.

Co teraz z Ziobrą? Nowy ruch prokuraturyCzytaj też:

Będzie zawiadomienie na Żurka. "Taka sprawa musi zostać rozliczona"